Pénurie

Les médecins généralistes

La densité médicale en Suisse (un médecin pour 250 habitants) figure parmi les plus élevées du monde; le manque actuel de généralistes, internistes et pédiatres est dû à un choix préférentiel des diplômés vers d’autres spécialités; les diplômés actuels préfèrent une vie moins harassante et plus lucrative que celle de leurs prédécesseurs généralistes.