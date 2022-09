AVS 21

Refusons cette injustice

Encore aujourd’hui trop de femmes sont obligées de travailler afin de compléter le salaire de leur conjoint, ne serait-ce que pour vivre décemment à la mesure des besoins les plus courants. Souvent, le travail assumé par la main-d’œuvre féminine est relégué à des tâches peu valorisantes, répétitives, voire ennuyeuses. Épine qui s’ajoute à cette couronne, les tâches ménagères attendent, tapies dans leur appartement, que madame veuille bien les prendre en main et si possible sans attendre.