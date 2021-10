L’invitée - AVS 21: travailler jusqu’à 65 ans, c’est toujours non!

Le débat sur la réforme AVS 21 bat son plein: le 18 septembre dernier à Berne, nous étions 15’000 à manifester notre opposition à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes*. Pourtant la droite et le patronat méprisent notre voix et celle de la majorité du peuple qui a déjà refusé deux réformes identiques. On nous dit que si on veut l’égalité, il faut travailler jusqu’à 65 ans. On nous dit que nous vivons plus longtemps, que nous avons déjà le bonus éducatif et le splitting, que nous payons moins de cotisations, donc que nous touchons davantage de rentes AVS.

Loin de nous convaincre, ces arguments nous mettent en colère. En 2021, notre société est encore très inégalitaire: pour nous, l’urgence c’est la fin des discriminations et des violences sexistes, pas l’augmentation de l’âge de la retraite.

«L’économie a une dette envers les femmes: ce n’est pas à nous de payer.»

Si nous versons moins de cotisations à l’AVS, c’est à cause de la droite et du patronat qui volent nos salaires. Chaque année, nous perdons près de 13 milliards de francs uniquement à cause de l’écart salarial inexpliqué. L’économie a une dette envers les femmes: ce n’est pas à nous de payer.

Si nous touchons des rentes plus basses c’est à cause de l’inégalité salariale, du partage inégal du travail domestique, éducatif et de soins et de la charge mentale. Chaque année nous cumulons 5700 millions d’heures de travail non rémunéré. Et lorsque ce travail n’est pas assumé par les épouses, compagnes et mères, notamment dans les milieux bourgeois, il est sous-traité à d’autres femmes, souvent immigrées: les salaires sont bas, les horaires longs, le travail pénible, les contrats précaires et finalement ces femmes touchent des rentes de misère.

Si nous vivons plus longtemps, nous sommes aussi majoritaires à être proches aidants, en particulier pour s’occuper du conjoint malade, ce qui permet de faire des millions d’économie dans le système de santé dont jamais personne ne parle.

Des acquis insuffisants

Le bonus éducatif et le splitting, obtenus grâce à la lutte féministe, sont des acquis importants, mais pas suffisants. À la retraite, les inégalités entre hommes et femmes explosent: en moyenne nos rentes, tous piliers confondus, sont 37% plus basses que celles des hommes. Les personnes âgées pauvres sont en majorité des femmes. L’urgence est donc d’augmenter les rentes et pas l’âge de la retraite.

Pour nous, qui avons fait grève le 14 juin 2019, l’égalité ce n’est pas copier le modèle des hommes, mais c’est en inventer un nouveau; et ce modèle nouveau ne passe pas par une augmentation de l’âge de la retraite, mais d’abord par l’instauration de l’égalité concrète durant la vie active et par l’augmentation immédiate des rentes de l’AVS. L’avenir de nos retraites nécessite de refonder le système de la prévoyance vieillesse afin qu’il soit féministe, solidaire et durable.

Michela Bovolenta - Groupe de travail retraites - Grève féministe

