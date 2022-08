La réforme AVS 21, qui sera soumise au vote le 25 septembre prochain, enflamme les esprits. Les chiffres avancés sont critiqués de toutes parts, les insultes pleuvent dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Une assurance sociale révisée il y a plus de vingt-cinq ans, une évolution démographique explosive et des caisses bientôt vides expliquent la tension qui règne autour de ce dossier. Il faut dire que depuis les années 1990, toutes les tentatives de réformer le 1er pilier ont échoué.

La gauche, à l’origine du dernier référendum, rejette la réforme sous prétexte qu’elle se ferait sur le dos des femmes. Il s’agit là d’une vision extrêmement réductrice, qui fait abstraction des mesures transitoires en faveur des femmes proches de la retraite. Dire non à AVS 21, c’est aussi ignorer le fait que le relèvement de la TVA implique la société de consommation dans son ensemble, sexe et âge confondus, en vue d’une stabilisation de l’assurance-vieillesse.

«Assurer les rentes jusqu’en 2030 et maintenir leur niveau sont le cœur du message.»

Prôner le refus de cette réforme sous prétexte que les moyens ne sont pas les bons et opposer des mesures conjoncturelles à un problème structurel relèvent d’une stratégie inadaptée. Si les deux solutions retenues dans le projet – harmonisation de l’âge de la retraite et relèvement de la TVA - ne peuvent pas être considérées comme pérennes, elles constituent toutefois une étape indispensable dans un domaine en perpétuelle adaptation. Assurer les rentes jusqu’en 2030 et maintenir leur niveau sont le cœur du message à saisir dans ce changement structurel.

Notre société est justement sur le chemin de l’égalité. Nous vivons à une époque où les différences s’estompent. J’en veux pour preuve l’adoption du congé paternité, le mariage pour tous, une égalité salariale en progrès constant ou encore la volonté de passer à un modèle d’imposition individuelle. Cette réforme est donc loin d’être condamnée: elle constitue un pas supplémentaire vers l’égalité. Et ce n’est pas faire preuve de naïveté que de penser qu’AVS 21 permettra de mettre de côté une vision dépassée et égoïste de la société.

La réalité des chiffres

L’argument selon lequel il faudrait rejeter cette réforme parce que des décisions relatives au 2e pilier n’ont pas été prises à temps aux Chambres fédérales ne permettra pas non plus de résoudre le problème majeur que représente notre système de prévoyance. Au contraire, c’est l’instrumentaliser en oubliant que la réalité des chiffres ne peut plus attendre. À l’heure actuelle, il n’existe pas de meilleur compromis que de faire travailler les gens plus longtemps et, parallèlement, de financer les rentes par le biais de la TVA.

Harmoniser l’âge de la retraite à 65 ans pour les hommes et les femmes, c’est non seulement la reconnaissance d’une société égalitaire, mais aussi le reflet d’une solidarité intergénérationnelle face à un système au bord de la rupture. Un double oui s’impose donc clairement le 25 septembre prochain.

Romaine Nidegger Afficher plus Responsable du domaine politique de la CVCI

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.