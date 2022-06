AVS

Démantèlement antidémocratique

Pourtant, un très léger rééquilibrage de la répartition des richesses permettrait de garantir la pérennité et de renforcer la principale assurance sociale du pays. La droite et le patronat suisses sont champions du monde du pilonnage. Lorsque leurs intérêts sont en jeu, ils ne se lassent pas d’assener les mêmes arguments pour imposer leur point de vue.

Les retraites, et l’AVS en particulier, sont un cas d’école. Depuis trois décennies, ces milieux veulent enfoncer dans la tête de la population trois croyances: - L’AVS court à la catastrophe financière; - cela serait la conséquence de l’augmentation de l’espérance de vie; - il serait donc «inévitable» et «normal» de travailler plus longtemps et d’augmenter l’âge de la retraite.