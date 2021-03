AVS

Pour des rentes équitables

Fustiger ou déplorer l’opposition de la gauche, des syndicats ou encore les réticences de bon nombre de femmes face au projet de révision de l’AVS concocté actuellement par le parlement est vain. Comment s’étonner du manque de confiance et de la défiance d’une grande partie de la population de ce pays envers des élus appelés à créer des lois et à faire évoluer la législation mais qui «oublient» de veiller à leur application correcte. La maxime «Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis», souvent invoquée comme gage de vertu, n’est pas appliquée par la plupart de nos dirigeants politiques et d’entreprises helvétiques.