L’invitée - AVS21 torpille la plus égalitaire des assurances sociales

La décision des Chambres fédérales d’augmenter l’âge de la retraite des femmes a été implacable, insensible aux problématiques vécues par les femmes dans leur parcours, hermétique aux discriminations qui jalonnent leur vie et qui se reflètent dans le montant de leur rente. Et cela en dépit des multiples mobilisations de grève et de protestation ces dernières années.

Pour éponger une tension passagère causée par l’arrivée à la retraite des baby-boomers, nos autorités exigent d’une seule partie de la population, les femmes, de consentir unilatéralement à des efforts pour réaliser une économie de 10 milliards de francs jusqu’en 2030. Quant à savoir si les femmes disposent encore d’un travail rémunéré et d’une bonne santé en fin de carrière, cela n’entre pas dans les critères de réflexion.

«Les maigres mesures de compensation accordées aux femmes concernées ne régleront pas le problème du bas niveau des rentes.»

Par cette décision inique et cynique, les femmes perdront 1200 francs de revenus par année. Et ce, alors que la moitié d’entre elles perçoivent une AVS inférieure à 1770 francs par mois (chiffres de 2019) et un tiers de rente en moins que celles des hommes (chiffres de l’Union syndicale suisse). Les maigres mesures de compensation accordées aux femmes concernées par la réforme, qui s’élèvent à seulement 32% des économies réalisées, ne régleront pas le problème du bas niveau des rentes.

Alors que les partis de droite crient à la banqueroute financière de l’AVS depuis plusieurs dizaines d’années – banqueroute qui ne s’est jamais réalisée – voilà que ceux-ci proposent de remettre sur le tapis une nouvelle réforme financière de l’AVS en 2026. À la clé, l’augmentation de l’âge de la retraite pour tout le monde à 67 ans. Repousser l’âge butoir à partir duquel le risque vieillesse est assuré est un moyen certain de torpiller notre assurance sociale, tout comme refuser d’en assurer un financement pérenne.

Derrière ces tactiques, une vision bien précise de la société est à l’œuvre. Elle remet en question le modèle de solidarité proposé par l’AVS, en réalité le seul pilier de notre système de prévoyance vieillesse qui soit véritablement égalitaire, qui prenne en compte le travail non rémunéré effectué par les femmes et qui lisse le niveau des rentes entre les genres et les catégories socioprofessionnelles.

Démantèlement en vue

Les partis bourgeois discréditent et tentent de démanteler notre assurance au profit d’un modèle individuel basé sur la capitalisation des revenus acquis durant la vie professionnelle, reproduisant les inégalités sociales et économiques. Ce modèle incitera les personnes aux bas revenus à travailler au-delà de l’âge de la retraite afin d’assurer leur risque vieillesse. Les femmes en sont les principales visées.

C’est bel et bien pour contrer ce démantèlement de notre assurance la plus égalitaire et ce projet de société dans lequel il ne fait pas bon vivre que le référendum contre AVS21 est lancé.

Joëlle Racine Afficher plus Conseillère communale socialiste, Lausanne

