Basketball – Axel Louissaint est de retour à Vevey L’ailier yverdonnois, qui revient d’une longue et grave blessure, a signé jusqu’à la fin de la saison avec le Vevey Riviera Basket. Jérémy Santallo

Axel Louissaint ici lors d’une rencontre avec Vevey, en décembre 2017. VQH Patrick Martin

Cela pourrait être un coup immense sur le marché des transferts. Ou alors une simple addition dans la rotation de plus en plus fournie de l’entraîneur croate Niksa Bavcevic. En fait, tout dépendra de lui, de ses éventuelles appréhensions, et surtout de son état de forme. Mais sur le papier, la signature est belle.

Après une année et demie loin du très haut niveau, Axel Louissaint (28 ans) est de retour à la compétition et pour se relancer, l’Yverdonnois a choisi une maison (le Vevey Riviera Basket) et une salle (les Galeries du Rivage) qu’il connaît par cœur pour avoir évolué avec le club vaudois lors de la saison 2017/2018.

Passé par l’Espagne et la France

«Je suis content de revenir à Vevey, un club emblématique du basket suisse et surtout un club qui revêt un caractère particulier pour moi car j’y ai déjà joué avec mes deux frères Steeve et Gardner, explique le joueur, dans un communiqué. Je remercie le staff technique pour sa confiance.»

Axel Louissaint était ensuite parti en Espagne avant de revenir en Suisse et d’exploser les compteurs avec Lugano (2020/2021). Une saison à 15 points de moyenne qui avait séduit et convaincu Daniel Goethals, ancien entraîneur de Neuchâtel et coach actuel d’Antibes (Pro B), de lui proposer un contrat.

Grave blessure

Mais au printemps 2021, deux jours après la prolongation de son bail avec le club du sud de la France, l’ailier s’était gravement blessé au tendon d’Achille. Après une longue rééducation, il a brièvement rejoué en fin de saison dernière (4 matches) avant de rentrer à la maison l’été passé.

«J’ai vraiment hâte de pouvoir retrouver les parquets après plusieurs mois passés éloignés du terrain. La volonté de retrouver du temps de jeu et des sensations au sein d’une organisation reconnue m’a naturellement conduit au VRB», admet encore le Nord-Vaudois.

Après l’arrivée de Thabo Sefolosha, Vevey tient a priori un second renfort de choix sur ses ailes, aujourd’hui dépourvues de Eliott Kübler, qui souhaite «prendre du recul». Déjà qualifié, Axel Louissaint fera sa première apparition samedi, à l’occasion du déplacement du côté de Boncourt.

