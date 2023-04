Tour de Romandie – Ayuso confirme son immense talent, Mäder dans le coup Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté le contre-la-montre autour de Châtel-St-Denis (18 km), comptant pour la 3e étape du Tour de Romandie. L'immense espoir espagnol a aussi enfilé le maillot jaune. Robin Carrel

Une position parfaite. keystone-sda.ch

A 20 ans, le Barcelonais a encore une fois prouvé qu'il faudra compter avec lui pour les prochaines grandes courses par étapes du calendrier. Le troisième de la dernière Vuelta (à 19 printemps seulement!) a fait la loi sur les routes fribourgeoises vendredi et c'est tout sauf une surprise. Ayuso a aussi prouvé qu'il avait bien récupéré d'une vilaine tendinite, qui a longtemps inquiété ses employeurs émiratis.

Le Catalan, quatrième du général du TdR 2022, a remporté ce chrono avec ses quelque 400 mètres de dénivelé positif. Il a fini par devancer sur la ligne d'arrivée l'espoir américain Matteo Jorgenson (Movistar) de plus de cinq secondes et le vétéran Adam Yates (UAE) de 17''48. Ont suivi le Portugais Nelson Oliveira à 17''92 et l'Américain William Barta à 19''38. Ayuso, avec son maillot jaune, sera clairement l'homme à battre samedi.



Du côté suisse, la meilleure performance du jour a été réalisée par Gino Mäder. Le St-Gallois de la Bahrain Victorious a terminé bon neuvième à 25 secondes et montré qu'il faudrait compter avec lui samedi, dans la quête d'une belle place au classement général. Le champion de Suisse de la spécialité Joel Suter (17e à 37''), ainsi que le prometteur Jurassien Yannis Voisard (27e à 54'') sont aussi à créditer d'une belle prestation sur ce contre-la-montre en côte pas tout à fait comme les autres.

Mais le chrono le plus impressionnant parmi les Helvètes en lice est sans doute à mettre au crédit de la pépite Jan Christen. L'Argovien de bientôt 19 ans, plus jeune coureur de ce Tour de Romandie, a impressionné, en se classant 31e à moins d'une minute. Sous contrat avec l'UAE Team Emirates jusqu'en 2027, sa découverte cette semaine du monde professionnel avec la sélection suisse se passe parfaitement bien. Il a notamment fini à un peu moins d'une seconde de Robert Gesink, ancien champion des Pays-Bas de la spécialité.



Samedi, place à la grande journée de cette boucle romande. Les grimpeurs pourront faire des différences entre Sion et Thyon 2000, sur plus de 160 kilomètres. L'arrivée sera jugée à 2090 mètres d'altitude et c'est un vrai test pour les coureurs spécialistes d'épreuves à étapes. C'est en général sur le "Romandie" que les cyclistes passent pour une des toutes premières fois de leur saison le cap des 2000 mètres d'altitude et on n’est pas à l’abri de certaines surprises.

Avant la montée de Thyon, les athlètes auront déjà eu la possibilité d'éliminer pas mal d'équipiers, afin de réussir à creuser des écarts plus tard. Le peloton montera assez rapidement vers Chamoson (3e catégorie, 2 km à 7,3%), avant de passer aux choses sérieuses: la montée vers Anzère (1re cat., 14,5 km à 7%), la remontée vers Lens (3e cat., 3,5 km à 6,5%), puis la grimpette vers Suen (1re cat., 13,6 km à 6,8%), pour finir vers Thyon (1re cat., 20,8 km à 7,6%). Le vainqueur de ce TdR sera connu samedi soir.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

