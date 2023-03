Horlogerie – Ba111od invente l’heure qui ne tourne pas rond La marque neuchâteloise sort son premier mouvement manufacture, 100% Swiss made. Avec un calibre qui s’offre le luxe de suspendre la course des heures. Ivan Radja

La pastille bleue, figurant les heures, évolue dans un triangle, et s’arrête trente minutes à chaque angle. BA111OD

Et si le temps cessait sa progression circulaire propre à l’horlogerie, pour venir se nicher dans des angles? C’est la prouesse un peu folle que sort aujourd’hui la marque Ba111od, avec la collection Chapter Delta. Les aiguilles des minutes poursuivent une trajectoire classique, tandis que les heures sont indiquées par une pastille qui, grâce à un mouvement hypocycloïdal, suit un parcours au sein d’un triangle. La bizarrerie ne s’arrête pas là, puisque, à 12 h, 4 h et 8 h, elle s’offre le luxe de s’arrêter durant trente minutes avant de repartir. «C’est une césure dans la course des heures, comme une pause, une respiration, car notre perception du temps n’a rien de linéaire dans la vie de tous les jours», explique le fondateur et CEO Thomas Baillod.