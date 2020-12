L’ âne de St-Nicolas à Fribourg – «Babalou» est mort, vive «Balou» L’âne qui portait depuis vingt ans Saint-Nicolas dans les rues de Fribourg est mort il y a quelques jours, laissant une forte et inédite émotion au Haras national d’Avenches, où son successeur attend déjà de reprendre le rôle l’an prochain. Christophe Passer

«Balou» remplace son prédécesseur «Babalou» auprès de St Nicolas. Chris Blaser

Ce n’est pas juste une fête, un genre de Noël avant Noël, la Saint-Nicolas dans Fribourg. C’est l’instant, quelque part entre la nuit et le feu, paillardise et sacrement, fifres et tambours, où un peuple honore son rendez-vous avec le Ciel. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, des biscômes lancés dans les rires, du vin presque bouillant qui vous brûle la gorge, et l’évêque de Myre sur son âne, tandis que la vapeur s’échappant de la bouche des enfants, dans un froid de Moyen Âge, ressemble à l’âme du monde.

Alors cet âne était autre chose qu’un baudet ordinaire. De la foule s’élevait parfois son nom, crié comme celui d’un pote: Babalou. Depuis le tournant du millénaire, c’était lui, l’âne miracle portant le saint. Un âne gris comme dans les chansons, tous derrière et lui devant, né au Haras national d’Avenches en 1995.