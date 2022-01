Sélection disques – «Bach avant Bach» et autres musiques plus récentes A écouter: du baroque décoiffant, du piano romantique, des Messes a cappella de compositeurs suisses et une cerise pop sur le gâteau. Matthieu Chenal Francois Barras Rocco Zacheo

Baroque: L’aventure du violon en Allemagne baroque

«Bach before Bach» Alpha Classics

La pochette de l’album est une photo prise à l’intérieur d’un violon, comme si l’on était dans une cathédrale, avec la lumière du soleil entrant par les ouïes de la voûte. Ce changement de point de vue, c’est ce que la violoniste Chouchane Siranossian réalise dans ce programme qui nous plonge dans l’Allemagne d’avant Bach jusqu’à ses sonates de jeunesse. Ce chemin de traverse remet la place de Bach dans le courant musical qui l’a précédé plutôt que d’en faire la genèse du répertoire violonistique.

Dans cette entreprise aventureuse, la Franco-Arménienne s’offre un continuo de luxe avec Leonardo García Alarcón au clavecin et Balázs Máté au violoncelle. Ensemble, ils font revivre la sonate capricieuse de Carlo Farina, l’un des premiers virtuoses d’Italie à venir en Allemagne pour être violon solo à la Staatskapelle de Dresde. L’école de violon germanique est illustrée par l’excentricité de la «Passacaille» de Walther, l’expressivité à fleur d’archet de Muffat, les bariolages de Westhoff et Schmelzer. En écoutant les sonates de Bach dans ce décor, on saisit la synthèse qu’il opère pour cet art alliant vocalité, humeurs et polyphonie.

La violoniste est à l’affiche d’une autre configuration baroque ce dimanche à Vevey dans le cadre des concerts Arts & Lettres, avec le flûtiste à bec Maurice Steger, Daniel Rosin au violoncelle et Sebastian Wienand au clavecin dans des pages italiennes, allemandes et françaises de la première moitié du XVIIIe siècle.

Romantique: Brahms au piano seul

Le récital Brahms d’Alexandre Kantorow au piano BIS

On entre dans cet album par une voie brumeuse, hivernale et profondément spirituelle. La lecture que livre Alexandre Kantorow des quatre «Ballades» de Brahms mériterait à elle seule qu’on s’attarde longuement sur cet album miraculeux. Dans ces épisodes introductifs, le Français avance d’un pas méditatif, les graves s’affichant dans une profondeur de champ stupéfiante, la main droite coulant avec une évidence rêveuse.

On est là dans une pénombre réconfortante que vient à peine contraster la «Sonate N° 3», aux traits davantage prononcés. De l’«Allegro maestoso» au final, le pianiste s’érige en coloriste, loin de tout excès fougueux. Quant au final – transcription de la «Chaconne» de Bach –, il réaffirme l’état de grâce de ce grand musicien.

Contemporain: Doubles messes a cappella

Les messes de Valentin Villard et Frank Martin réunies en disque et en concerts par l’Académie Vocale de Suisse Romande. Claves

Le début de la «Messe à six voix» de Valentin Villard est saisissant, dans ce murmure sombre d’où émerge l’élan céleste du Kyrie. La plasticité de ce savant langage n’empêche pas pour autant la lisibilité immédiate d’une œuvre aux contours mélodiques chatoyants, souvent donnée depuis 2011. L’Académie vocale de Suisse romande dirigée par Dominique Tille et Renaud Bouvier vient d’en réaliser un enregistrement d’une très belle ampleur.

Le couplage avec la «Messe pour double chœur» de Frank Martin de 1922 a été testé avec bonheur depuis la création de Villard, dans une filiation assumée sans imitation aucune. Le vernissage du disque le 30 janvier s’inscrit dans les 750 ans de l’église Saint-François de Lausanne, avant une tournée qui passe par La Roche, Genève et Vevey.

Pop: Dawn FM par The Weeknd

«Dawn FM» par The Weeknd XO Republic

À la fin des années 1980, un duo espagnol signait sous le nom de Max Mix des succès estivaux comme autant de puzzles des récents tubes pop, les liant dans un même «megamorceau» à destination des clubs et des campings. Impossible de ne pas se rappeler ces émois en sandalettes quand on écoute The Weeknd – et désolé pour l’esthétique bien plus guindée qu’entretient l’Américain.

Pensé comme une longue virée radiophonique, «Dawn FM» trahit dès son titre son allégeance aux eighties. Sur ces ondes hantées par Jackson, Kool and the Gang et autres Prince (mais aux compositions originales), le producteur déploie un arsenal assez impressionnant d’éclats de groove, de mélodies élevées et de synthétiseurs en cascade. Trop de strass atténue l’éclat de son talent, mais un effort aussi complet mérite d’être salué à l’heure de TikTok.

