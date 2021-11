Festival Bach de Lausanne – «Bach et Monteverdi ont toujours été intemporels» Dimanche, le Toulousain Jean Tubéry dirigera son ensemble La Fenice dans les «Vêpres» de Monteverdi, tissant des liens entre Bach et la Renaissance. Matthieu Chenal

Jean Tubéry, cornettiste, chanteur et chef d’orchestre, a fondé son ensemble La Fenice en 1990, spécialisé dans la musique du XVI e au XVIII e siècle. Philippe Matsas

Le Festival Bach de Lausanne revit, et de la plus belle des manières. La 23e édition de la manifestation fondée et dirigée par l’organiste Kei Koito compense une année d’absence par une affiche exceptionnelle. Du 12 au 28 novembre, des interprètes de premier plan viendront de Finlande, d’Angleterre, de France, d’Autriche et d’Italie (lire l’encadré).

Le fil rouge thématique de cette édition ouvre la porte sur le passé: «Bach et la Renaissance» ne doit cependant pas résonner comme le titre d’un savant colloque, mais d’abord comme une invitation à faire entendre des musiques plus anciennes et montrer comment Jean-Sébastien Bach s’est construit comme héritier d’une longue tradition.

A lire aussi Un joyeux 333e anniversaire! Un guide idéal s’impose pour éclairer ces liens historiques: Jean Tubéry, cornettiste, chanteur et directeur de l’ensemble La Fenice, invité ce dimanche 14 novembre pour interpréter les «Vêpres» de Claudio Monteverdi. En préambule à l’entretien qu’il nous a accordé, Jean Tubéry a souhaité rappeler le rôle décisif que Michel Corboz a joué dans sa vie de musicien. Jeune étudiant au Conservatoire de Toulouse et membre du chœur universitaire, il a découvert cette œuvre que Michel Corboz était venu préparer et diriger au début des années 80. «Cette découverte a été une révélation qui m’a plongé dans ce répertoire du premier baroque, lequel ne m’a pas lâché depuis.» Devenu cornettiste, le musicien toulousain a eu à plusieurs occasions la chance de rejouer les «Vêpres» avec Corboz comme instrumentiste. «J’ai encore le souvenir de ce qu’il pouvait nous dire sur tel ou tel passage. Il avait une intuition géniale pour cette musique.»

Formé à Toulouse et Bâle, Jean Tubéry est un acteur important de la renaissance du cornet à bouquin. Philippe Matsas

«On y pénètre comme dans une cathédrale.» Jean Tubéry, fondateur de l’ensemble La Fenice, à propos des «Vêpres» de Monteverdi

Après avoir interprété une centaine de fois les «Vêpres», Jean Tubéry a arrêté depuis longtemps le décompte et s’est récemment décidé à les enregistrer (deux CD Ligia), mais il en parle comme s’il venait de les découvrir: «On y pénètre comme dans une cathédrale. On est frappé d’abord par la splendeur du décorum, mais en déambulant à l’intérieur et à chaque nouvelle visite, on peut admirer la manière dont l’édifice est construit, des fondations jusqu’au clocher. Dans la musique du XVIIe siècle, il n’y a rien de cet acabit et il faut attendre les «Passions» de Bach au XVIIIe pour retrouver pareils monuments.»

La publication en 1610 de cette partition monumentale a eu un impact considérable dans toute l’Italie et au-delà, grâce à son disciple Heinrich Schütz. Monteverdi lui-même a certainement continué à les faire jouer à Venise comme maître de chapelle de Saint-Marc jusqu’à sa mort en 1643. «La peste noire de 1631 a été fatale à ce répertoire, indique l’interprète, car on sait que la plupart des cornettistes indispensables à son interprétation ont péri et le violon a remplacé le cornet à bouquin. Il a fallu attendre les années 50 pour réentendre cette musique.»

Un héritage inconscient

Mais alors, qu’en était-il du temps de Bach et comment cette tradition s’est-elle transmise jusqu’à lui? «Nous n’avons pas de trace que Bach ait eu connaissance de Monteverdi, mais on sait qu’il a recopié des messes de Palestrina et de Frescobaldi, et qu’il avait le sens de cette musique, répond Jean Tubéry. Le lien le plus flagrant entre eux est l’utilisation du cantus firmus, ces lentes mélodies issues du chant grégorien chez Monteverdi et des chorals luthériens chez Bach sur lesquels ils brodent de nouvelles voix.

Autre similitude frappante: l’écriture pour deux chœurs dans la «Passion selon saint Matthieu» est un héritage direct de la Venise du XVIIe. Dans les «Vêpres», il y a trois pièces pour deux chœurs.» L’interprète admire enfin chez les deux compositeurs un respect vis-à-vis du passé: «Ils inventent une nouvelle écriture sans renier la tradition dans un renouvellement constant. De ce fait, ils ont toujours été intemporels. On ne sent jamais chez eux la recette, mais la recherche de la vérité.»

