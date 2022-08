Droits humains en Chine – Bachelet va «essayer» de publier son rapport d’ici une semaine La Haute commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a annoncé jeudi qu’elle dévoilera le rapport sur les violations des droits humains en Chine au plus vite.

La Haute commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Michelle Bachelet va «essayer» de publier, comme elle l’a promis, le rapport sur les violations des droits humains en Chine d’ici la fin de son mandat dans une semaine. Elle a assuré jeudi «y travailler».

«Nous avons reçu des indications substantielles» du gouvernement chinois en réponse au projet de rapport, a-t-elle déclaré devant la presse à Genève. Le document doit être adapté, mais il soulignera les violations des droits humains au Xinjiang, selon elle.

Plus d’un million de membres de la minorité musulmane des Ouïghours seraient retenus dans des camps d’internement dans cette région, exposés à de nombreuses violations des droits humains. De son côté, Pékin les justifie par la lutte contre l’extrémisme.

Le rapport de Michelle Bachelet est attendu depuis longtemps. Encore plus depuis que sa récente visite en Chine a été largement critiquée, la Chilienne ayant été accusée de s’être fait instrumentaliser par le gouvernement. Des allégations auxquelles elle a répondu ne pas être allée mener des investigations lors de ses visites, notamment au Xinjiang.

De même, elle affirme qu’elle ne considérera pas les «pressions» de nombreux acteurs depuis un an pour décider quand le rapport sera publié. Dès mercredi, Human Rights Watch (HRW) avait réitéré son appel à la Haute commissaire à le faire avant son départ. «Les victimes et les groupes de défense des droits humains regardent» Michelle Bachelet pour qu’elle honore sa promesse, a affirmé l’un de ses responsables à Genève, John Fisher.

Pas encore de successeur trouvé

Si celle-ci renonçait, elle «manquerait à son devoir», a-t-il dit. Il en va de «sa propre réputation, de la trace qu’elle laissera et de la crédibilité de son bureau». Selon l’ONG, le rapport doit refléter les évaluations des pays ou organisations qui ont conclu à des crimes contre l’humanité. Certains ont même parlé de génocide.

Depuis des mois, de nombreux États avaient montré une certaine impatience à l’égard de la Haute commissaire. Au moment de l’annonce de son départ en juin dernier, la Suisse avait salué le travail de Michelle Bachelet. Mais elle s’était également jointe quelques jours plus tard aux demandes sur le rapport.

La Chilienne partira à la fin du mois sans avoir pour le moment de successeur et souhaite qu’une solution, qui doit être validée par l’Assemblée générale de l’ONU, soit trouvée en septembre. Le secrétaire général Antonio Guterres, qui a garanti selon elle l’indépendance du Haut-Commissariat, veut nommer celui-ci ou celle-ci «dès que possible» mais la question est «sérieuse», dit-elle. Des dizaines de personnes se seraient portées candidates.

Plus largement, la Haute commissaire aurait «souhaité faire davantage». Mais la pandémie a limité sa capacité à se rendre dans différents pays et à dialoguer avec certains acteurs.

Elle revendique une certaine confidentialité dans les discussions qu’elle a menées, tout en ajoutant avoir pris son téléphone pour tenter de faire arrêter des exécutions. Parfois «nous avons réussi», mais pas toujours, déplore-t-elle.

Ukraine, Éthiopie, Birmanie ou Brésil

Michelle Bachelet estime que «le monde a changé fondamentalement» durant les quatre ans de son mandat. La pandémie, le changement climatique et désormais les effets des crises alimentaires et énergétiques liés à la guerre en Ukraine ont provoqué des impacts importants pour les droits humains.

Après six mois d’affrontements en Ukraine, elle répète que des crimes de guerre ont été perpétrés et appelle à une démilitarisation de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Elle se dit également «alarmée» par la reprise de la guerre au Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, et demande de la retenue.

En Birmanie, des violations sont toujours perpétrées chaque jour par les militaires contre les défenseurs des droits humains et les civils. Certaines d’entre elles équivalent à des crimes contre l’humanité, a insisté Michelle Bachelet. Au Brésil, elle suit la situation des droits humains dans le cadre de la campagne présidentielle, dénonçant les attaques de Jair Bolsonaro contre les institutions.

«Quelques avancées»

Malgré toutes ces situations difficiles, «nous avons vu quelques avancées», ajoute-t-elle toutefois. Parmi elles, le lien entre environnement et droits humains ou les efforts pour abolir la peine capitale, même si l’Iran, l’Arabie saoudite ou Singapour ont encore procédé à des exécutions.

Depuis l’assouplissement des dispositifs contre le coronavirus, Michelle Bachelet s’est rendue dans une dizaine de pays. Elle souhaite encore parler à nouveau par téléphone avec le président vénézuélien Nicolas Maduro auquel elle demande de garantir des élections équitables.

Désormais, la Chilienne veut voir davantage ses proches. Elle va aussi voter depuis Genève début septembre pour la nouvelle Constitution de son pays parce que «nous devons avancer» avec le nouveau président de gauche Gabriel Boric. Celle qui a présidé à deux reprises le Chili ne prévoit toutefois pas pour le moment d’engagement dans un quelconque mandat.

