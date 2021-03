Roman de Pascal Parrone – «Backstage», un thriller qui se lit comme on écoute un morceau de rock Compositeur, guitariste et écrivain, Pascal Parrone emmène ses lecteurs visiter les méandres de l’âme humaine dans le décor qu’il fréquente habituellement. Quatre morceaux bien réels accompagnent la sortie du livre. Sylvain Muller

Compositeur, guitariste et écrivain, Pascal Parrone publie «Backstage», un thriller qui emmène les lecteurs dans les coulisses sombres mais imaginaires de la scène musicale romande. Photomontage crédits Sylvain Muller/Slatkine

Prenez un jeune groupe de rock fictif du nom de Blackout. Placez-le successivement sur les scènes du Venoge Festival à Penthalaz et du mythique Paléo Festival à Nyon. Ajoutez une louche de travers de l’âme humaine et saupoudrez le tout de quatre morceaux de musique bien réels disponibles en ligne. Vous disposez désormais de tous les ingrédients de «Backstage», nouveau thriller de l’écrivain-compositeur-guitariste-dessinateur challensois Pascal Parrone.

«Après la publication d’«Outback» (ndlr: en 2015), j’ai continué à écrire, mais plutôt des nouvelles. C’est comme ça que m’est venue l’idée d’un second roman, qui réunirait plusieurs histoires en une. Quant au choix du monde de la musique et du côté local, c’est simplement de la paresse (rires). Au moins, je n’avais pas besoin de faire de grandes recherches pour me documenter avant d’écrire!»

«On n’écrit pas un thriller en s’appuyant sur des personnages lisses.» Pascal Parrone, auteur de «Backstage»

Dans ce monde qu’il fréquente régulièrement, Pascal Parrone ajoute toutefois beaucoup de noirceur humaine. «Je ne me vois pas écrire un thriller en m’appuyant sur des personnages lisses, se justifie-t-il. C’est une fiction, pas une représentation du monde de la musique en Suisse romande. En tout cas pas de celui que je fréquente», assure ce membre du groupe Kifkif.

Le résultat est un ouvrage captivant, qui se lit d’une traite, et réserve au fil des pages son lot de surprises et autres retournements de situation. «Mais je ne me considère toujours pas comme un écrivain. D’ailleurs je me suis rendu compte que je travaillais de la même façon qu’en composant des chansons: quand je me relis, je suis sensible au rythme du texte.»

Quatre morceaux en ligne

À propos de rythme, la publication de «Backstage» s’accompagne de la mise en ligne de quatre morceaux de musique bien réels. «Une première à ma connaissance, apprécie Delphine Cajeux, la chargée des relations presse de l’éditeur Slatkine. Nous avons immédiatement adhéré à cette idée très originale, qui amènera peut-être un autre public à la lecture ou, inversement, des lecteurs au rock.»

À écouter, les quatre morceaux réels du groupe virtuel Blackout:

- Black Times

- Last

- End of the Line

- Porn Fire

Pascal Parrone prend, lui, cela plutôt à la légère. «Au départ, ce n’était qu’un délire avec Yannick (ndlr: Berthoud, le chanteur de Polar Circles, qui forme également avec Pascal Parrone le duo FOAM). Mais comme la pandémie nous a dégagé du temps, nous sommes allés en studio l’automne passé avec nos amis Chris Zindel et Keryan Wurlod et on a enregistré ces quatre morceaux.» Le groupe imaginaire Blackout a donc presque existé quelques jours. Vu la trame du roman, il vaut toutefois probablement mieux que son histoire en reste là.