Air France dans la tourmente – Bagarre entre pilotes sur un vol Genève-Paris À la suite de cet épisode datant du mois de juin, les deux commandants de bord ont été suspendus. D’autres incidents sur des avions de la compagnie française sont pointés dans un rapport. Olivier Bot

Aéroport International de Genève-Cointrin. Un avion d’Air France sur le tarmac. LAURENT GUIRAUD

Deux pilotes d’Air France ont été suspendus après une bagarre dans le cockpit d’un avion qu’ils pilotaient entre Genève et Paris en juin dernier, révélait le site latribune.fr. Selon la compagnie Air France, citée dimanche par Associated Press, le vol a pu atterrir en toute sécurité. «Le pilote et son copilote se sont disputés peut après le décollage et se sont empoignés après que l’un aurait frappé l’autre. Les membres de l’équipage sont intervenus et l’un d’entre eux a dû rester dans le cockpit avec les pilotes durant le reste du vol», écrit latribune.fr, qui cite plusieurs incidents relevés dans un rapport et un avis du Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) concernant «un manque de rigueur dans les procédures de sécurité», suite à une fuite de carburant sur un vol Brazzaville-Paris en 2020.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.