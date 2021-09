Affaire de Verbier – Bagnes rend son rapport dans le dossier des constructions illicites La commune de Bagnes a examiné pendant deux ans 1267 demandes d’autorisations de construire. Et 289 décisions ont été jugées comme problématiques.

Constructions illicites: les trois quarts des cas posant problème se situent dans le secteur de Verbier (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La commune de Bagnes (VS), dont fait partie Verbier, a rendu mardi son rapport final sur le processus de régularisation des constructions illicites. Sur les 1267 dossiers analysés, 289 décisions étaient problématiques. Le Conseil d’État doit maintenant se prononcer.

Sommée plusieurs fois par le Conseil d’État de clore le processus de régularisation des dossiers de constructions illicites, la commune avait jusqu’au jeudi 30 septembre pour remettre son rapport final. Il lui aura fallu deux ans pour examiner toutes les autorisations de construire délivrées entre le 2 avril 2012 et le 27 avril 2016, soit 1267 dossiers, relève mercredi la commune dans un communiqué.

Sur ce nombre, 802 décisions rendues par l’ancienne administration sont licites, 75 sont des «bagatelles», soit des cas «sans incidence sur la densité ou sur la législation sur les résidences secondaires» et 101 ne relèvent pas de la compétence communale mais de la Commission cantonale des constructions. En revanche 289 décisions portant sur 248 projets, dont les trois quarts sont situés dans le secteur de Verbier, posent problème, détaille-t-elle.

Le règlement des constructions de la commune a permis pendant des années à des promoteurs et architectes de réaliser des constructions en violation de la loi cantonale. Ainsi, des espaces tels que piscine, sauna, ou home cinéma, n’étaient pas comptés dans la densité constructible. L’affaire sera jugée ultérieurement. Cinq personnes sont prévenues, dont l’ancien président de Bagnes. L’un des chefs d’accusation retenus est la gestion déloyale des intérêts publics.

Des amendes et des recours

«Les 289 cas qui posaient problème ont fait l’objet d’une nouvelle décision et ont été régularisés», indique à Keystone-ATS le président de la commune Christophe Maret. Pendant deux ans, à plein temps, deux personnes et un juriste ont ouvert chaque dossier et analysé plusieurs éléments. Premièrement, la construction était-elle conforme au permis de construire délivré par la commune et celui-ci était-il conforme au droit cantonal. Deuxièmement, la construction réalisée diffère-t-elle des plans autorisés.

Dans ce dernier cas une procédure pénale a été ouverte. Selon Christophe Maret, «environ 36 amendes» ont été prononcées pour «plusieurs centaines de milliers de francs». Les coûts sont ensuite partagés entre le ou la propriétaire et l’architecte, selon leur degré de responsabilité dans le dossier, ajoute-t-il. Certains architectes ont ainsi reçu plusieurs douloureuses. «On s’aperçoit qu’il s’agit souvent des mêmes bureaux et que la plupart sont installés à Verbier».

Dans la grande majorité des cas, les propriétaires et les architectes ont collaboré avec l’administration afin de trouver des solutions à leur dossier de construction. Certaines régularisations sont passées des transferts de densité, lorsque la loi sur les constructions était touchée, détaille Christophe Maret. Dans d’autres cas, certaines habitations sont devenues des résidences principales, parce qu’elles contrevenaient à la loi sur les résidences secondaires. Parfois des transformations assez lourdes ont été demandées. Quatre recours contre les demandes de régularisation ont été déposés, souligne le président de commune.

Vérification sur place

«Le canton a bien reçu ce rapport accompagné de plusieurs centaines de dossiers», a confirmé mercredi dans un communiqué le Conseil d’État. Il doit maintenant vérifier si les exigences fixées ont été remplies et se réserve le droit de prendre, le cas échéant, toute mesure utile. Les documents reçus seront analysés et contrôlés par un groupe de travail présidé par le président du Conseil d’État Frédéric Favre.

Pour chaque permis d’habitation délivré, l’administration se rend désormais sur place une fois la construction terminée, histoire de contrôler si les plans ont été respectés. Et s’éviter toute mauvaise surprise, conclut Christophe Maret.

Affaire révélée en 2015

L’affaire est révélée en 2015. Deux experts indépendants mandatés par la commune de Bagnes constatent que les dossiers litigieux liés à la construction de chalets dans la station valaisanne présentent tous des irrégularités. En avril 2016, le Conseil d’État somme Bagnes une première fois de se conformer au droit et exige un rapport chaque six mois rendant compte de son avancement.

Depuis, plusieurs rapports ont été menés et une seconde sommation a été prononcée en mai 2020. La commune a alors fait recours au Tribunal cantonal, puis fédéral. La plus haute instance juridique a jugé irrecevable ce recours et la sommation du Conseil d’État a été actualisée au 30 septembre 2021.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.