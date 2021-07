Protection de la faune – Baigneurs en liesse mais chiens en laisse à Préverenges Le rappel à la loi envoyé dans toutes les communes ce printemps a donné lieu à un tour de vis dans certains sites sensibles, notamment au bord du lac. Une fausse nouveauté qui provoque l’ire des habitués. Cédric Jotterand

Valérie Huck – avec sa chienne «Sushi» – et Jean-Luc Mazzone ne décolèrent pas de devoir tenir leurs chiens en laisse au motif de la faune, alors qu’un millier de baigneurs s’amuse, pique-nique et fait du bruit dans cette zone prétendument protégée. CHRISTIAN BRUN

«Réserve de faune, chien en laisse!» À Préverenges, des petits panneaux jaunes ont récemment été installés le long du chemin de la plage, intimant l’ordre aux propriétaires de chiens de tenir leur compagnon en laisse.

Pour beaucoup, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase dans une commune où les panneaux d’interdiction se superposent le long du banc de sable. «C’est absurde», fulminent Jean-Luc Mazzone et Valérie Huck, qui s’y promènent quotidiennement.

«Des centaines de baigneurs sont là en permanence, des vélos, des promeneurs, avec les nuisances et le bruit qui va avec et on veut que les chiens soient tenus en laisse au motif de laisser la faune tranquille; ce n’est pas sérieux. En plus ces panneaux ont été posés du jour au lendemain sans la moindre information et nous priver de ce passage revient à nous dire que l’on ne peut plus laisser nos chiens en liberté nulle part.»