Consommation transfrontalière – Baisse des prix en vue en France dans quelques jours Les industriels de l’agroalimentaire dans l’Hexagone annoncent des opérations dans les supermarchés pour contrer l’inflation des prix des produits alimentaires. Fabrice Breithaupt

Dans les rayons en France, les prix des aliments ont augmenté en avril de 14,9% sur un an. C’est trois fois plus qu’en Suisse sur la même période. LUCIEN FORTUNATI

Le «panier de la ménagère» pourrait coûter un peu moins cher outre-Jura. D’ici à quelques jours, les prix d’un grand nombre de produits alimentaires devraient en effet baisser dans les rayons. C’est du moins ce qu’a promis Jean-Philippe André, président de l’Association nationale française des industries alimentaires (Ania), ce jeudi, sur France Info.

Selon le responsable, 80% des sociétés adhérentes de l’organisation acceptent de faire un effort promotionnel sur une période de trois mois.

Jusqu’à –10% sur 300 produits

L’opération devrait débuter en juillet et durer trois mois. «Entre 200 et 300» références de marques nationales sont concernées, précise-t-il. Elles pourraient voir leurs prix baisser «entre 7,5% et 10%».

Rappelons que, mise sous pression par le gouvernement, l’industrie agroalimentaire a accepté de reprendre les négociations avec la grande distribution pour enrayer l’inflation.

Prix: pour une intervention du Conseil fédéral Afficher plus Nos lecteurs souhaitent que le gouvernement suisse, comme son homologue français, incite les distributeurs et les industriels du pays à baisser leurs prix. LUCIEN FORTUNATI Selon un sondage réalisé en ligne à la mi-mai auprès de nos lecteurs, 87% des 812 personnes ayant répondu souhaitent que le Conseil fédéral, à l’instar du gouvernement français, incite les distributeurs et les industriels suisses à baisser leurs prix. Seuls 9% y sont opposés. Et 4% se disent sans opinion.

FBR

Pas de retour aux prix d’avant 2019

En revanche, Jean-Philippe André juge irréversible la hausse actuelle des prix de l’alimentaire en France. «Il est juste et honnête de dire qu’on ne reviendra pas, en 2024 ou en 2025, aux niveaux d’avant 2019», prévient-il.

Une mauvaise nouvelle qu’avait déjà annoncée Michel-Edouard Leclerc, PDG de l’enseigne de grande distribution E. Leclerc, lors d’un entretien accordé en avril à RMC.

L’inflation plus forte en France qu’en Suisse

D’après la dernière note de conjoncture de l’Insee, l’équivalent français de l’Office fédéral suisse de la statistique (OFS), l’inflation globale a atteint en avril 5,1% sur une année. Celle des prix des produits alimentaires a progressé sur la même période de 14,9%.

Pour comparaison, en Suisse, selon les chiffres de l’OFS, l’inflation générale a atteint en avril 2,6% sur un an. L’inflation dans l’alimentation et les boissons non alcoolisées est plus forte, à 5,4% sur la même période aussi.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.