Recherche d’emploi en Suisse – Baisse du chômage en septembre, surtout chez les jeunes Le mois dernier, 12’553 personnes entre 15 et 24 ans étaient inscrites auprès des ORP, soit 9% de moins sur un mois et 34,2% de moins sur un an.

Le taux de chômage a diminué en septembre pour s’établir à 2,6% (photo d’illustration). Keystone

Le taux de chômage a diminué en septembre pour s’établir à 2,6%, contre 2,7% en août. Au cours du mois sous revue, 120’294 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), un chiffre en baisse de 19% sur un an, souligne jeudi le Secrétariat l’économie (Seco). En septembre 2020, le taux de chômage était monté à 3,2%.

Au cours du mois de septembre, le chômage des jeunes a particulièrement diminué. Ainsi, 12’553 personnes entre 15 et 24 ans étaient inscrites auprès des ORP, soit 9% de moins sur un mois et 34,2% de moins sur un an. Le taux de chômage pour cette catégorie a reculé à 2,4%, contre 2,6% en août et 3,6% en septembre 2020.

La baisse a été moins prononcée parmi les 50-64 ans, pour lequel le taux de chômage s’est inscrit à 2,7%, contre 2,8% le mois précédent. Dans cette tranche d’âge, ils étaient 36’546 personnes à être inscrites auprès des ORP, un chiffre en baisse de 3,9% sur un mois et de 8,4% sur un an.

Réduction d’horaire de travail

Le nombre de demandeurs d’emploi a également diminué à 208’282 personnes en septembre, un repli de 2,9% sur un mois et de 12,5% sur un an. Dans cette catégorie plus vaste, figurent les personnes qui exercent une activité de gain intermédiaire, qui participent à un programme d’emploi temporaire ou qui suivent une formation continue de longue durée dans le cadre de l’assurance chômage, précise le Seco.

En juillet, les réductions de l’horaire de travail ont touché 67’807 personnes, un chiffre en baisse de 58,2% sur un mois. Le nombre d’entreprises ayant eu recours à de telles mesures a diminué de 45,5%, passant à 11’485. En juillet 2020, le chômage partiel avait sévi dans 39’071 entreprises, touchant 347’638 personnes.

Selon les données provisoires fournies par les caisses de chômage, 2’472 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance chômage dans le courant du mois de juillet.

ATS

