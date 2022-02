C’est marrant de voir comment la campagne des cantonales bouscule ou accélère le calendrier des préoccupations politiques. L’arme numéro un, c’est de lancer une initiative. La baisse des impôts pour la droite alors que, majoritaire au parlement, cette dernière aurait pu peser sur ce dossier bien plus tôt, bien plus fort dans la législature. Le prochain départ de Pascal Broulis facilite les choses en la matière. Et le futur nouveau ministre des Finances, qui sera probablement PLR lui aussi, est forcément de ceux qui sont en campagne.

Et que dire de la défense de la colline du Mormont? Les Verts, qui eux aussi récoltent des signatures, semblent avoir découvert l’ampleur du problème en même temps que s’installait une ZAD. Et ce alors que leur président de parti habite à quelques encablures de la carrière de Holcim, sans que l’on puisse dire que l’entaille est invisible. Mais Alberto Mocchi, par ailleurs syndic de Daillens, est en campagne.

L’autre cible de choix, c’est le procureur général. On peut évidemment ne pas être d’accord avec les réquisitions très légalistes et conservatrices d’Eric Cottier à l’encontre des désobéissants civils. Mais cela fait partie de son job. Alors oui, lorsqu’une députée socialiste, présidente de son parti, demande au magistrat PLR «de tirer les leçons de ses erreurs» dans une chronique dans «Blick», on peut légitimement se poser la question du respect de la séparation des pouvoirs et de leur indépendance respective. Mais Jessica Jaccoud, en campagne, fait un buzz. Son slogan pourrait être «Votez à gauche et vous aurez un procureur de gauche».

Celui qui n’est pas en campagne, du moins plus pour un poste de conseiller d’État, c’est Philippe Leuba. Il ne cède pas aux sirènes des semi-boycottistes qui demandent aux élus de ne pas se rendre à Pékin l’olympique, alors que personne ne remet en cause la présence des athlètes suisses. Le libéral - ancien arbitre international - a donc une bonne raison de répondre à l’invitation du CIO, dont le siège est dans le chef-lieu vaudois. Il y présentera qui plus est un rapport sur une des plus grandes manifestations sportives que Lausanne ait jamais organisées, les JOJ. Et puis, qui sait, dans quelques mois, on découvrira peut-être l’homme de Lavaux aux responsabilités d’une fédération sportive dont le siège est à Lausanne. Le hasard, là aussi.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

