Critique de spectacle au far° – Balade anthropologique à travers Prangins et la «Suissitude» Le public de «El Viaje» a suivi le récit de l’artiste Davide-Christelle Sanvee. Une déambulation en adéquation avec les riches réflexions suscitées. Stéphanie Arboit

Le spectacle présenté ce week-end au far° a été écrit par Davide-Christelle Sanvee, Igor Cardellini et Tomas Gonzalez dans le cadre du projet «El Viaje», porté par le Colectivo utópico, qui unit ces trois suisses à quatre autres artistes d’Argentine et du Brésil. D’autres versions du spectacle ont été données, notamment à Lausanne en 2021 et à Buenos Aires en 2022. Emile Barret/FAR

«El Viaje» (soit «Le Voyage», dans la langue des conquistadores) a emmené ce week-end le public du far° jusqu’à l’aérodrome de La Cote, aussi bien à travers champs qu’au bord des vignes.

Le groupe, casques audio vissés aux oreilles, suivait les paroles et les pas de sa «guide», l’artiste Davide-Christelle Sanvee (Prix Suisse de la Performance en 2019), dévoilant des bribes de son histoire personnelle. Née au Togo, arrivée à Genève à 6 ans avec le lait et les céréales comme images d’Epinal de la Suisse, Davide-Christelle Sanvee a demandé sa naturalisation suisse. Les questions de cet examen, elle les a par la suite posées au jury de son école d’art. Personne ne connaissait toutes les réponses. «On est Suisse parce qu’on vit, qu’on mange et qu’on socialise ici. On n’est pas Suisse parce qu’on a appris quelques trucs par cœur», conclut-elle, encore retournée que les autorités lui aient donné comme référence culturelle… la Lake Parade!

Très à la mode, la déambulation prend ici tout son sens: au cours du récit, les spectateurs passent par Prangins. Le château, qui abrite le Musée national suisse, reflète les questions d’histoire et d’identité abordées. De façon plus subtile, les immenses propriétés des richissimes installés là résonnent avec les réflexions sur l’intégration: d’un côté, Davide-Christelle Sanvee, grande et à la peau noire, s’est habituée à courber l’échine pour ne pas dépasser, «comme une chorégraphie de l’intégration», qui lui a valu des problèmes de dos; de l’autre, les millionnaires à la peau claire prennent tout l’espace sans se sentir, eux, illégitimes – à l’instar de la famille Scheufele (aux manettes de l’enseigne de luxe Chopard), qui a acquis le terrain en face de sa propriété pour ne pas se voir gâcher la vue sur le lac.

De façon drolatique, le spectacle se mue également en balade anthropologique, à la rencontre de «voitures typiques d’ici», comme une Lotus, ou de variétés de conifères formant les interminables haies des propriétés, sans oublier la place du village, digne d’une carte postale. À la fin, Davide-Christelle Sanvee s’envole dans un petit avion, laissant tout le loisir au public de méditer sur la signification de l’expression «chez moi».

