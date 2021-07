Été artistique au bord du lac – Balade culturelle de Villeneuve à Montreux Deux biennales de sculptures sont organisées sur les rives du Léman dès la fin du mois. Anne Rey-Mermet

À Villeneuve, les sculpteurs travailleront face au public du 26 juillet au 1 er août. Association Villeneuve Culture

Les belles lumières du Léman ne seront pas les seules à régaler les promeneurs cet été sur la Riviera. Deux biennales sont organisées dès la fin du mois de juillet, l’une dédiée à la sculpture à Montreux et la seconde plus particulièrement à la sculpture sur bois à Villeneuve. Particularité de cette dernière, les artistes vont créer les œuvres sous les yeux du public.

«Il y a tout un travail pour trouver l’endroit qui mettra le mieux chaque œuvre en valeur.» Marie Hélène Heusghem, directrice de la Biennale de Montreux et vice-présidente de l’Association Villeneuve Culture

Du 26 juillet au 1er août, les promeneurs pourront ainsi voir les dix sculptures sélectionnées cette année naître d’un tronc. «Les artistes nous soumettent leur projet par rapport au thème de l’année. Pour cette 2e édition, nous avons choisi Hasch²0. Le croquis présenté est ensuite réalisé en direct sur les quais avec des troncs fournis par la commune», indique Marie Hélène Heusghem, directrice de la Biennale de Montreux et vice-présidente de l’Association Villeneuve Culture. Une fois les œuvres terminées, elles resteront exposées au bord du lac jusqu’au 24 octobre.

36 artistes à Montreux

La 7e édition de la Biennale de Montreux se terminera à la même date que sa petite sœur de Villeneuve. Les sculptures des 36 artistes seront-elles installées sur les rives du Léman à la fin du mois, l’exposition en plein air commence officiellement le 7 août. Des œuvres de taille imposante, pour ne pas être noyées dans le paysage lacustre.

«Il y a tout un travail d’implantation et de réflexion artistique pour trouver l’endroit qui mettra le mieux chaque œuvre en valeur», souligne Marie Hélène Heusghem. Une signalétique en français et en anglais permet aux curieux d’en apprendre davantage sur la sculpture et son auteur.

Les deux manifestations composent ainsi un parcours culturel et artistique entre le 2m2c de Montreux et les quais de Villeneuve que l’on peut emprunter à pied, à vélo ou en transport public.

