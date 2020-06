Visite insolite – Balade virtuelle dans les entrailles du Crochetan Le technicien Julien Barbone a réalisé une modélisation en 3D du théâtre de Monthey sur Minecraft. Bluffant! Natacha Rossel

Julien Barbone a réalisé une modélisation 3D du théâtre via le jeu vidéo Minecraft. DR

Les portes du Crochetan sont fermées depuis mars mais, avec un brin d’imagination, nous pouvons flâner dans les entrailles du théâtre de Monthey comme si nous y étions. Julien Barbone, technicien lumières, a réalisé une modélisation en 3D de la salle de spectacle sur le jeu vidéo Minecraft. La visite démarre par une balade virtuelle tout autour du bâtiment. Nous passons ensuite la grande porte et nous voilà dans le foyer. Coup d’œil à gauche, à droite, puis nous nous enfilons dans des couloirs, découvrons des recoins insoupçonnés, nous arrêtons un instant sur la scène avant de repartir en vadrouille. Le résultat est bluffant.

«J’aime les jeux vidéo et les Lego, Minecraft est donc un bon compromis entre les deux, sourit Julien Barbone. J’ai toujours pensé que le Théâtre du Crochetan était un bâtiment intéressant à créer.» Le technicien montheysan a passé une semaine, pendant ses vacances de Pâques, à reconstituer virtuellement ce lieu qu’il connaît comme sa poche, puisqu’il y travaille depuis 2007. «Je suis allé prendre des photos de l’extérieur et de l’intérieur, et j’ai retrouvé des plans pour m’aider à agencer l’espace.» Certains endroits lui ont tout de même donné du fil à retordre: «Sur Minecraft, on travaille des blocs, détaille-t-il. C’est compliqué de dresser un mur en diagonale, par exemple. Et le restaurant a une forme particulière, je n’ai pas encore aménagé l’intérieur.»

«J’aimerais imaginer un spectacle à l’intérieur, avec des joueurs. Ce serait une belle image de fin de confinement!» Julien Barbone, technicien au Théâtre du Crochetan

Publiée sur Facebook, la vidéo d’un peu plus de 3 minutes et demie a rencontré un joli succès. «Ça m’a motivé à aller plus loin. J’aimerais imaginer un spectacle à l’intérieur, avec des joueurs. Peut-être pas une pièce d’une heure et demie, mais juste une scène. Ce serait une belle image de fin de confinement!»