Hockey sur glace – Balayé par Rapperswil, Lausanne inquiète Les Lions ont été écrasés par les Lakers (0-4) mardi soir à la Vaudoise aréna, lors de la 6e journée de National League, après avoir livré une prestation proche du néant. Chris Geiger

La joie des jpoueurs de Rapperswil après le 3-0. keystone-sda.ch

La Vaudoise aréna est-elle maudite pour Lausanne? Déjà battus par Bienne et Zurich, les Lions ont enchaîné un troisième match sans victoire à domicile mardi soir lors de la réception de Rapperswil. Dans une ambiance morose et sous les sifflets des 4966 spectateurs annoncés, les hommes de John Fust se sont inclinés sans appel face à des Saint-Gallois pourtant loin d’être géniaux (0-4).

Après avoir globalement dominé la première période, la formation vaudoise s’est totalement délitée au retour des vestiaires. Une pénalité évitable de Fuchs et vingt petites secondes ont suffi à Schroeder pour battre Stephan. Puis deux cadeaux de Heldner et Audette – le deuxième alors que le LHC évoluait pourtant en supériorité numérique – ont permis aux Lakers de s’envoler au tableau d’affichage.

Les Lausannois, qui évoluait certes avec quatre étrangers seulement, ont proposé un spectacle indigeste durant le tiers médian. Incapables de ressortir proprement le puck de leur zone défensive, ils ont concédé un nombre incalculable de dégagements interdits. Difficile dans ces conditions d’amener du danger sur la cage de l’inexpérimenté portier Meyer – quatrième apparition dans l’élite pour l’habituelle doublure de Nyffeler.

Sans âme, le LHC n’a pas montré de réaction dans les vingt dernières minutes. D’abord sauvé par son montant sur un tir de Moy, Stephan a concédé une quatrième réussite signée Eggenberger, ce qui lui a valu d’être remplacé par Östlund. Le retour annoncé de Punnenovs pour les matches du week-end va-t-il permettre à Lukas Frick et ses coéquipiers de retrouver des couleurs? Une chose est sûre: John Fust et son coaching-staff ont du travail en vue du déplacement à Berne vendredi et de la réception de Genève-Servette samedi.

Lausanne - Rapperswil 0-4 (0-0 0-3 0-1) Afficher plus Vaudoise aréna, 4966 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Hürlimann; Fuchs, Duc. Buts: 21e Schroeder (Cervenka, Jensen / 5c4) 0-1, 22e Cervenka (Wick) 0-2, 35e Rowe (4c5!) 0-3, 48e Eggenberger (Rowe / 5c4) 0-4. Lausanne: Stephan (48e Östlund); Heldner, Frick; Sidler, Genazzi; Jelovac, Gernat; Marti; Kovacs, Almond, Audette; Hügli, Jäger, Bozon; Riat, Fuchs, Kenins; Holdener, Emmerton, Pedretti; Perrenoud. Entraîneur: John Fust. Rapperswil: Meyer; Aebischer, Djuse; Maier, Profico; Baragano, Sataric; Bircher; Jensen, Albrecht, Cervenka; Moy, Schroeder, Wetter; Cajka, Rowe, Eggenberger; Wick, Dünner, Zangger; Forrer. Entraîneur: Stefan Hedlund. Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ contre Rapperswil. Notes: Lausanne sans Punnenovs, Glauser, Sekac, Raffl, Douay, Krakauskas (blessés), ni Salomäki (suspendu). Rapperswil sans Noreau, Elsener, Vouardoux, Brüschweiler, Lammer (blessés). 500e match de Ronalds Kenins en National League. 43e: tir du Moy sur la latte.

