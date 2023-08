Premier succès lausannois – Baldé offre au LS une victoire qui n’a pas de prix Alors que le FC Bâle était sur le point de priver son adversaire d’un premier succès en Super League, l’attaquant sénégalais a réduit le Parc Saint-Jacques au silence dans le temps additionnel (1-2). André Boschetti

Aliou Baldé a su profiter d’une petite erreur bâloise et de sa pointe de vitesse pour inscrire, dans les arrêts de jeu, le but de la première victoire lausannoise de la saison. KEYSTONE

Il y a heureusement une justice en football. Pour le Lausanne-Sport aussi. Après avoir été très mal récompensé contre Young Boys et Grasshopper, puis été injustement crucifié au bout des arrêts de jeu par Yverdon et Evans Maurin le week-end dernier, c’est également dans le temps additionnel que l’insaisissable Aliou Baldé a profité d’une erreur de la fébrile et inexpérimentée défense bâloise – Djiga et van Breemen ont tous deux 20 ans – pour offrir à son équipe sa toute première victoire de la saison.