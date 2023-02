Football – Bâle passe en huitièmes de finale de la Conference League Battus 1-0 au match aller, les Rhénans se sont imposés 2-0 jeudi soir contre les Turcs de Trabzonspor. Yves Desplands

La joie des Bâlois après le 2-0 d’Andi Zeqiri. keystone-sda.ch

Le FC Bâle s’est imposé, jeudi soir, contre les Turcs de Trabzonspor (2-0) en match retour des play-off de Conference League. Battus 1-0 au match aller en Turquie, les Bâlois sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

Tout a bien commencé pour les joueurs de Heiko Vogel, puisqu’à la 13e minute Zeki Amdouni a transformé victorieusement une passe magnifique de Michael Lang pour ouvrir le score. Cet avantage ramenait les Rhénans à égalité à cet instant du match et les champions de Turquie en titre ont, dès lors, tout tenté pour marquer.

Un penalty manqué, deux buts annulés

À la 28e minute, Tasos Bakasetas, a obtenu une chance de faire passer les siens devant au score cumulé, mais il a raté son penalty face à Marwin Hitz. A la 61e minute, c’est Stefano Denswil qui a pensé avoir réussi l’égalisation en reprenant parfaitement de la tête un centre de Dogucan Haspolat. Mais la VAR a annulé son but pour un hors-jeu de quelques centimètres.

Les Turcs n’ont alors cessé de presser, mais ils ont tout raté. Et, comme souvent dans ce genre de situation, sur un contre, ils ont encaissé le deuxième but rhénan. Andi Zeqiri a trompé Ugurcan Cakir après un joli mouvement bâlois (77e).

À 2-0, le FCB était qualifié. Trabzonspor a encore une fois pensé revenir au score, à la 91e minute, mais la réussite d’Umut Bozok a encore été annulée pour un hors-jeu. Il était dit que Bâle devait passer et, après six minutes d’arrêts de jeu, l’arbitre a libéré l’équipe et tout le Parc Saint-Jacques.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu vendredi à 13 heures, au siège de l’UEFA.

