Football – Bâle retourne le match en trois minutes En déplacement jeudi au Kazakhstan, dans le cadre de la phase de groupes de Conference League, les Bâlois se sont imposés 3-2 face à Kaïrat Almaty. Mais ils ont souffert. Claude-Alain Zufferey

Dan Ndoye (à g.) et le FC Bâle ont assuré l’essentiel face à Kaïrat Almaty: les trois points. keystone-sda.ch

Au terme de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de Conference League, le FC Bâle compte 11 points et reste en lice pour décrocher la première place de la poule H. Cette «finale» se disputera le 9 décembre en Suisse, face à Qarabag.

Les Bâlois sont en position favorable suite à leur victoire de jeudi après-midi face à Kaïrat Almaty (3-2). Mais ce premier succès à l’extérieur de cette phase de groupes, après deux nuls face à l’Omnia Nicosie et à Qarabag, a mis longtemps à se dessiner. Et pour cause, à 6500 kilomètres de leur base, les visiteurs ont manqué de mordant et d’inspiration pendant près de 70 minutes.

À la 22e minute de jeu, c’est pourtant Pajtim Kasami qui avait ouvert les feux en trouvant la barre des buts du Stas Pokatilov. Puis, la suite s’est résumée à un monologue de Kaïrat Almaty et de Vagner Love, qui a marqué le 1-0 à la 23e. Le Brésilien de 37 ans aurait pu doubler la mise à la 32e sur une frappe qui a passé à quelques centimètres sur la droite des buts suisses. Au lieu de cela, les visiteurs ont atteint la pause sur le score de 1-1, grâce à un penalty transformé par Arthur Cabral. La faute sur Valentin Stocker n’était pas forcément évidente, mais il n’y a pas la VAR en phase de groupes de la Conference League.

L’entrée d’Edon Zhegrova a tout changé

Le début de la deuxième période s’est déroulé sur le même mode: une arrière-garde rhénane incapable de contrer les champions 2020 du Kazakhstan. Une, deux, trois largesses et ce qui devait arriver arriva. Kaïrat Almaty a inscrit le 2-1 à la 56e minute par l’international arménien Kamo Hovhannisyan, qui venait de faire son entrée. Les Kazakhs se sont mis à y croire.

Mais c’était sans compter les changements effectués par l’entraîneur Patrick Rhamen (64e). La présence sur le terrain d’Edon Zhegrova a fait du bien à toute l’avant-garde bâloise. Il s’est d’abord fait l’auteur de l’égalisation (69e) d’un magistral tir dans la lucarne, puis il a participé à la combinaison qui a permis à Pajtim Kasami de marquer le but de la victoire (73e).

Dans le dernier quart d’heure, les joueurs de Kaïrat Almaty ont laissé parler leur frustration et ont écopé de quatre avertissements. Ils ont compris bien avant le coup de sifflet final qu’ils avaient laissé passer leur chance de remporter leur premier match sur la scène européenne.

