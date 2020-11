Coronavirus – Bâle-Ville ferme ses bars et ses restaurants Face à la hausse des contaminations au Covid-19, les autorités de Bâle-Ville ont annoncé la fermeture des bars, des restaurants et des salles de sport dès lundi et jusqu’au 13 décembre.

Les bars de Bâle-Ville seront fermés pendant trois semaines afin de freiner la propagation de la pandémie. KEYSTONE

Les restaurants, les bars, les centres de fitness, les piscines couvertes seront fermés dès lundi à Bâle-Ville en raison de la hausse des cas d’infections au coronavirus. Les événements publics sont limités à 15 personnes. La mesure s’applique jusqu’à mi-décembre.

«Le gouvernement est conscient que les restrictions sont sévères. Mais ça ne peut pas continuer comme ces dernières semaines», a déclaré vendredi Lukas Engelberger, chef du département de la santé du canton de Bâle-Ville.

Les nouvelles restrictions concernent les restaurants, les bars, les cafés, les piscines couvertes, les salles de gymnastique et de sport, les patinoires, les salons de jeux et les casinos. Les événements publics sont limités à 15 personnes. Ces mesures sont valables jusqu’au 13 décembre.

Près de 150 personnes hospitalisées

Lukas Engelberger avait annoncé la semaine dernière que le canton renforcerait les mesures de protection si le nombre de nouvelles infections et d’hospitalisations ne diminuait pas de manière significative.

Le nombre d’infections au coronavirus n’a pas baissé dans le canton, contrairement à la tendance nationale. Bâle-Ville a signalé 110 nouvelles infections vendredi et 105 jeudi. Quatre décès ont été annoncés vendredi. Actuellement, 148 personnes sont hospitalisées, dont 26 en soins intensifs.

Restrictions similaires

En Suisse romande, cinq cantons ont déjà imposé des restrictions similaires. Le Jura, Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel ont décrété la fermeture totale des restaurants, bars, cafés, théâtres, cinémas, musées et salles de concert.

Le Valais a connu deux phases. Le canton a d’abord fermé les clubs, discothèques et autres lieux de divertissement et de loisirs comme les théâtres, les musées et les piscines dès le 21 octobre. Les restaurants ont en revanche pu rester ouverts. Ils devaient toutefois fermer à 22h00. Le 4 novembre, les autorités valaisannes ont suivi les autres cantons romands et ordonné la fermeture des restaurants.

ATS/NXP