Proche-Orient – Ballons incendiaires: nouvelles frappes israéliennes sur Gaza Tôt vendredi matin, Israël a visé des positions du Hamas à Gaza en réponse à de nouveaux lancers de ballons incendiaires.

L’armée israélienne a annoncé une nouvelle série de frappes vendredi contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza, dans l’optique de mettre un terme aux tirs de ballons incendiaires depuis l’enclave palestinienne.

Au cours de la dernière semaine, l’armée israélienne a mené plusieurs frappes nocturnes contre des positions de ce mouvement islamiste, en réponse à des tirs de ballons incendiaires dont certains sont à l’origine de feux de broussailles dans le sud d’Israël.

Des Israéliens tentent d’éteindre le feu causé par des ballons incendiaires lancés depuis Gaza, le 13 août 2020. AFP

Tôt vendredi matin, en pleine nuit et après des tirs de ballons incendiaires dans la journée, «des jets de combats, des hélicoptères militaires et des tanks ont ciblé des positions du Hamas dans la bande de Gaza» incluant des «systèmes de défense aérienne, des infrastructures souterraines et des postes d’observation», a annoncé l’armée israélienne dans un bref communiqué.

Accord inédit

Ces frappes interviennent quelques heures après l’annonce d’un accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, fustigé par les Palestiniens, y compris les islamistes du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, enclave paupérisée de deux millions d’habitants.

Par ailleurs, la veille, jeudi, après des frappes nocturnes, un missile non explosé a été retrouvé avant l’ouverture des classes, dans une école administrée par l’ONU dans la bande de Gaza, selon des sources locales et onusiennes qui n’ont pas fait état de blessés.

Outre les frappes de représailles, les autorités israéliennes ont réduit cette semaine la zone de pêche en Méditerranée pour les Gazaouis, et fermé Kerem Shalom, seul point de passage des marchandises entre Gaza et Israël, qui impose un blocus sur ce territoire palestinien.

Pression

Malgré une trêve l’an dernier favorisée par l’ONU, l’Égypte et le Qatar, le Hamas et Israël, qui se sont déjà livré trois guerres (2008, 2012, 2014) s’affrontent sporadiquement avec des tirs de roquettes, d’obus de mortier ou de ballons incendiaires depuis Gaza et des frappes de représailles de l’armée israélienne.

Selon des analystes palestiniens, les tirs depuis Gaza visent souvent à faire pression sur l’État hébreu pour qu’il donne son feu vert à l’entrée de l’aide financière du Qatar dans l’enclave, prévue dans l’accord de trêve. Mais Israël considère ces tirs comme une violation de sa souveraineté et une menace à sa sécurité.

AFP/NXP