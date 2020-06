Alimentation – Banane, café et olives sont menacés de disparition Réchauffement climatique, bactéries, champignons ou encore chute de l’agrobiodiversité: les dangers de pénurie s’accentuent pour un grand nombre de nos aliments du quotidien. Olivier Wurlod

Des bactéries et des champignons ravagent de nombreuses plantes telles que les bananiers, les oliviers ou les cacaoyers iStock

L’alerte est tombée il y a un peu plus d’un an. Fin février 2019, pour la première fois, l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) publie un rapport faisant le point sur l’état de la biodiversité agricole. Les conclusions sont désastreuses: «Sur quelque 6000 espèces de plantes cultivées à des fins alimentaires, moins de 200 contribuent de manière substantielle à la production alimentaire mondiale et neuf d’entre elles seulement représentent 66% de la production agricole totale.»