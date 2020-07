Zürich – Bande de jeunes malfrats arrêtée après 70 délits commis Un groupe de quatorze criminels âgés de 17 à 33 ans ont perpétré une septantaine d’infractions avant de se faire arrêter par la police.

Au printemps 2019, la police zurichoise a pu lancer une enquête, suite à l’arrestation d’un jeune voleur du groupe. Photo d’illustration/Keystone

La police a arrêté une bande de 14 criminels âgés de 17 à 33 ans, qui a commis plus de 70 délits dans les cantons de Zurich, d’Argovie et de Thurgovie. Le butin qu’ils ont réuni à travers 44 cambriolages ainsi que des vols à la tire et des escroqueries notamment est évalué à 760’000 francs.

Différentes infractions

C’est l’arrestation, au printemps 2019 à Zurich, d’un voleur à la tire âgé de 18 ans qui a mis en branle la vaste enquête. Cette dernière a permis de mettre la main sur toute la bande, indique mercredi la police municipale de Zurich.

En compositions diverses, ce groupe a aussi commis des délits routiers ou liés aux stupéfiants. Son butin se compose principalement d’argent liquide, de bijoux, d’appareils électroniques, d’outils et de marijuana.

( ATS/NXP )