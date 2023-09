Bande dessinée – Erre brocarde les dérives provoquées par les nouvelles technologies Le bédéaste français parodie les comportements humains et se rit des petites faiblesses individuelles dans le second tome de «Réseau-Boulot-Dodo». Philippe Muri

«Réseau-Boulot-Dodo», la couverture. ED. FLUIDE GLACIAL

Docteur en histoire, enseignant mais surtout auteur de BD inspiré, Fabrice Erre sait mettre le bout de son crayon là où ça coince. Avec des scénaristes comme Fabcaro, Terreur Graphique ou Jorge Bernstein, mais seul également, ce natif de Perpignan parodie les comportements humains et se rit des petites faiblesses individuelles.

«Réseau-Boulot-Dodo», extrait de l’album. ED. FLUIDE GLACIAL

Après un premier tome sur le même thème, le voilà qui revient sourire en coin sur les dérives inhérentes aux nouvelles technologies. De son trait tout en rondeur, Erre brocarde les vidéos débiles et les réactions haineuses qui polluent les réseaux. Avec un sens de l’observation décapant, il pointe aussi les addictions numériques, les emails arnaqueurs, les «likes» impersonnels, le télétravail et la reconnaissance faciale. Sans oublier de préciser que son album ne peut être cliqué ni scrollé. On ne sait jamais…

«Réseau-Boulot-Dodo», extrait de l’album. ED. FLUIDE GLACIAL

