Ouverture d’une filiale – Bank of China reçoit le feu vert de la Finma pour Genève L’établissement chinois s’engagera «à construire un pont pour le commerce et les investissements sino-suisses» avec la future ouverture de sa filiale au bout du lac, a-t-il indiqué lundi.

Bank of China dispose d’un réseau de services sur la partie continentale de la Chine ainsi que dans 57 pays et régions à travers le monde. KEYSTONE/Martial Trezzini

Bank of China a reçu le feu vert de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pour l’ouverture de sa filiale à Genève, laquelle a également achevé son processus d’inscription au registre du commerce le 15 juin.

Le communiqué du groupe paru lundi précise que «la Suisse est l’un des premiers pays occidentaux à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine et le premier pays européen à avoir signé un accord de libre-échange» avec l’Empire du Milieu, dont elle aussi le septième partenaire commercial en Europe.

L’établissement chinois s’engagera «à construire un pont pour le commerce et les investissements sino-suisses et jouera un rôle de passerelle dans la promotion des échanges économiques, commerciaux et financiers».

Importance systémique

De nouveau désignée en 2018 comme banque mondiale d’importance systémique, Bank of China, qui emploie près de 300’000 collaborateurs, dispose d’un réseau de services sur la partie continentale de la Chine ainsi que dans 57 pays et régions à travers le monde.

Au terme du premier trimestre, la banque est parvenue à accroître son résultat net de 2,7% à 53,99 milliards de yuan (7,64 milliards de francs).

