Commentaire – Banksy crie au vol et pique une grosse colère En découvrant la reproduction de ses œuvres sur une ligne de vêtements dans une boutique londonienne, l’artiste qui vaut des millions aux enchères s’adresse aux voleurs à l’étalage. Coup de sang ou coup de pub? Florence Millioud Henriques

Quand il a vu une reproduction de «Rage, le lanceur de fleurs» dans la vitrine d’un magasin de luxe sur Regent Street, Banksy s’est insurgé sur son compte Instagram. VQH

Ce mystère sur son identité qu’il fait durer depuis plus de trente ans l’a rendu ensorcelant et ses apparitions là où on l’attend – comme en Ukraine dernièrement – presque familier. Alors qu’il lâche ses fameux rats dans sa salle de bains en artiste de rue réduit au home office par la pandémie ou qu’il se fasse passer pour un peintre du dimanche désespérant de vendre une croûte à Central Park, on s’est attachés à Banksy.