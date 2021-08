Découverte de quatre nouvelles œuvres – Banksy ne prend pas de vacances Le style et l’ironie de quatre nouveaux pochoirs font croire que le street-artiste est à l’œuvre au nord-est de Londres. S’il n’a pas encore confirmé sur ses réseaux sociaux être l’auteur de quatre nouveaux pochoirs, ses fans y croient! Florence Millioud-Henriques

À Lowestoft, côte est de l’Angleterre, l’un des premiers pochoirs repérés récemment et qui pourrait être de Banksy. KEYSTONE

Cela fait un petit moment qu’on n’avait plus de nouvelles – graffées – de Banksy! Les dernières, avérées, datent de mars 2021 avec un prisonnier qui se fait la malle sur les murs d’un pénitencier des environs de Londres ou de décembre 2020: le street-artiste à l’identité la plus recherchée au monde avait alors laissé quelques miasmes peints sur un mur de Bristol. Le fait d’une vieille dame prise d’un éternuement intempestif qui lui fait perdre ses moyens, sa canne, son sac à main et… oublier les gestes barrières!

Un peu plus tôt dans l’année, le Britannique, c’est ce que l’on sait de lui en plus qu’il vaut des millions sur le marché de l’art très officiel, s’était aussi vendu sur les réseaux en confiné tournant en rond dans sa salle de bains et lâchant une tribu de rats déchaînés – sa signature favorite et anagramme du mot art – partis à l’assaut de la lunette des toilettes, de l’évier, du miroir, etc. Avec un commentaire qui lui ressemble: «Ma femme déteste quand je travaille à la maison!»

En avril 2020, Banksy dans ses œuvres de confiné, enfin, c’est ce qu’il prétendait sur son Instagram. Instagram/Banksy

Mais depuis quelques jours, la chasse au Banksy semble fructueuse. Si lui n’a pas encore confirmé, il lui arrive de le faire en publiant ses pochoirs sur Instagram, les médias britanniques dont «Le Guardian» et la BBC semblent assez sûrs! Le quotidien parle même de trois nouveaux pochoirs à Lowestoft, Gorleston et Great Yarmouth, cités côtières assez rapprochées les unes des autres, dans un périmètre au nord-est de Londres. L’un d’eux, sur le mur d’un parc public, montre trois gamins coiffés de chapeau en papier qui jouent aux marins sur une barque avec un commentaire tagué avec le sens de l’à-propos reconnu à Banksy: «Nous sommes tous dans le même bateau.»

Entre le monde réel et le monde peint: un système éprouvé

Provocateur militant pour l’égalité des genres, des sexes et des peuples, toujours percutant, le mystérieux – dont certains de ses traqueurs pensent qu’il ne serait autre que le double de Robert del Naja, leader du groupe Massive Attack – relie souvent ses bombes de peinture au monde de l’enfance.

Sur un mur de Lowestoft, côte est de l’Angleterre, un gosse, sa pelle et un tas de sable. AFP

Le deuxième pochoir récemment découvert montre d’ailleurs un petit garçon peint avec sa pelle devant un tas de sable bien réel au bord d’une route en chantier. Arqué sur le même système, le troisième pochoir découvert ces derniers jours représente un couple dansant sur le toit d’un abribus bien réel.

À Great Yarmouth sur la côte est de l’Angleterre, un bal musette qui vient d’apparaître. AFP

Mais ce n’est pas tout, il semblerait que l’artiste passe réellement des vacances à la mer entre le Norfolk et le Suffolk, un quatrième pochoir pourrait lui être attribué, en tout cas, le sens de l’ironie lui ressemble… dans ce défilé de coquillages bernard-l’hermite qui trient leurs futurs habitants en brandissant une pancarte «Luxury rentals only (location de luxe uniquement)»!

Le dernier des pochoirs découverts ces derniers jours, à Cromer.

