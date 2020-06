France – Banksy volé au Bataclan: 6 personnes inculpées Les suspects ont été interpellés cette semaine en Isère et Haute-Savoie suite au vol d’une oeuvre de l’artiste britannique à Paris en 2019. Ils sont accusés de vol en bande organisée et de recel.

L’oeuvre de Banksy a été retrouvée début juin dans une ferme des Abruzzes en Italie. KEYSTONE

Six personnes soupçonnées d’avoir volé en 2019 au Bataclan une oeuvre attribuée à Bansky et qui a été retrouvée récemment en Italie ont été inculpées vendredi et placées en détention provisoire, a-t-on appris samedi de sources judiciaire et policière.

Ces six personnes ont été interpellées cette semaine en Isère et Haute-Savoie, deux départements de l'est de la France. Deux ont été inculpées pour vol en bande organisée et les quatre autres pour recel de vol en bande organisée, a-t-on ajouté de mêmes sources. Les six ont été placées en détention provisoire.

