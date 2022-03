Spiritualité et œcuménisme – Bannie en 1536, la messe revient à Saint-François Dans le cadre du programme «Incrociato», qui se tient pendant le carême, six cultes et messes seront donnés en alternance dans l’église protestante lausannoise. Cécile Collet

La croix d’Ignazio Bettua prend 17 formes différentes grâce à un chevalet au système d’attache étonnant. Claude Bornand

On n’avait plus célébré de messe catholique depuis 1536 dans l’église Saint-François. La Réforme en avait chassé les Franciscains et leur liturgie. Les 750 ans de l’édifice offrent une occasion rêvée pour l’y inviter à nouveau. Ainsi, du 5 mars au 9 avril, durant le carême, femmes et hommes d’Église protestante et catholique romaine se succéderont chaque samedi (18 h, après un concert à 17 h) à la chaire.