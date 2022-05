Offensive de Greenpeace – Bannir la pub pour la viande? Vous êtes sceptiques L’ONG réclame l’interdiction de la publicité pour les aliments d’origine animale en Suisse. Notre questionnaire en ligne met en évidence 77% de non. Patrick Monay

Une publicité de la Migros photographiée à Lausanne le 17 mai 2022. PATRICK MARTIN

Faut-il interdire la publicité pour les produits d’origine animale en Suisse? Cette idée lancée par Greenpeace ne semble guère vous enthousiasmer. Le sondage (non représentatif) mené ce mercredi sur nos supports numériques a recueilli plus de trois quarts de réponses défavorables (77%). Seuls 20% des quelque 600 participants ont répondu oui.

Qu’en disent les responsables de l’organisation écologiste? Alexandra Gavilano, experte en systèmes alimentaires durables pour Greenpeace Suisse, ne se hasarde pas à une analyse détaillée du résultat. «De manière générale, nous avons constaté que ce sont surtout les hommes de plus de 45 ans qui se prononcent contre une telle interdiction, les femmes et les plus jeunes étant plus enclins à de plus strictes réglementations. Il semble également que la sensibilité ne soit pas la même entre Alémaniques et Romands, ces derniers se montrant davantage opposés à limiter la publicité.»

«Interdire la publicité pour les aliments d’origine animale permettra à chacune et chacun lors de ses achats de faire ses propres choix en toute liberté.» Alexandra Gavilano, experte en systèmes alimentaires durables pour Greenpeace Suisse

Pour cette spécialiste, «interdire la publicité pour les aliments d’origine animale permettra à chacune et chacun lors de ses achats de faire ses propres choix en toute liberté, sans avoir été influencé par des publicités trompeuses».

L’organisation a lancé ce mercredi une pétition en ligne pour réclamer «non seulement l’interdiction des publicités financées par les impôts, mais aussi des publicités du commerce de détail pour tout aliment d’origine animale». En fin de journée, quelque 700 personnes l’avaient signée.

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

