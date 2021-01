Banque privée genevoise – Banquier atypique, Benjamin de Rothschild est décédé L’héritier de la banque Edmond de Rothschild, passionné de voile, de chasse en Afrique et de vin, est mort d’une crise cardiaque. Sa femme tient fermement les rênes de l’établissement. Nicolas Pinguely

Le baron Benjamin de Rothschild a créé le « Gitana Team » au début des années 2000 , une écurie de course au large qui a participé à de nombreuses compétitions de voile. AFP

Une figure atypique de la banque privée genevoise n’est plus. Le baron Benjamin de Rothschild est décédé d’une crise cardiaque à 57 ans, vendredi dernier, dans son château de Pregny. Il était le fils d’Edmond et de Nadine de Rothschild.

À la tête de l’établissement Edmond de Rothschild fondé par son père depuis 1997, Benjamin de Rothschild s’était progressivement retiré de la gestion quotidienne des affaires du groupe, dont il présidait toujours le conseil d’administration. On le savait surtout passionné de course à la voile, de chasse en Afrique et de vin.