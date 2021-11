COP26 à Glasgow (direct) - Barack Obama appelle à en faire plus et rend hommage aux jeunes

Une vingtaine de pays cesseront de financer les énergies fossiles

La COP26 a enregistré jeudi des engagements sur les énergies fossiles, principales causes du réchauffement. Mais avec de grands absents alors même qu’une étude avertissait que les émissions de CO2 étaient quasiment revenues à leurs niveaux records d’avant Covid.

Une vingtaine de pays, dont la Suisse, de grands investisseurs comme les Etats-Unis et le Canada ainsi que des institutions financières se sont engagés à mettre un terme d’ici fin 2022 au financement à l’étranger de projets d’énergies fossiles sans techniques de capture de carbone. «Investir dans des projets d’énergie fossile laissés tels quels comporte de plus en plus de risques sociaux et économiques», écrivent les signataires dans une déclaration.

Keystone

Les nations du G20 s’étaient accordées la semaine dernière pour cesser de soutenir les projets de centrales au charbon à l’étranger. Mais ce nouveau plan inclut pour la première fois gaz et pétrole et contient la promesse de réorienter cet argent vers des énergies renouvelables. Si cet engagement est tenu, plus de 15 milliards de dollars (environ 13,7 milliards de francs) devraient bénéficier aux énergies propres, estiment des experts.

Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), pour préserver l’objectif idéal de l’accord de Paris d’un réchauffement contenu à +1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle, le monde doit abandonner dès aujourd’hui tout nouveau projet dans les énergies fossiles.