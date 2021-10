Hockey sur glace – Barberio, un capitaine au statut de plus en plus fragile Le LHC s’est imposé 3-1 à Bienne vendredi soir sans Mark Barberio, surnuméraire. Loin d’être indispensable, le défenseur canadien est-il encore légitime pour endosser le rôle de capitaine des Lions? Cyrill Pasche

Mark Barberio peut-il encore être le capitaine du LHC s’il ne joue plus un rôle en vue? Pascal Muller/freshfocus

Lorsque Mark Barberio est arrivé à Lausanne à la fin de l’été 2020, la première chose que Petr Svoboda s’est chargé de faire a été de lui offrir un cadeau empoisonné: le poste de capitaine de l’équipe alors que celui-ci semblait pourtant revenir de droit à Joël Genazzi, le taulier de l’équipe aux sept saisons (à l’époque) passées sous le maillot du LHC, ou alors à Lukas Frick, le défenseur international qui s’est engagé sur la durée avec le club vaudois (quatre ans).

Barberio, qui ne connaissait rien du hockey suisse et encore moins de choses au sujet de la réalité du club lausannois, n’avait pourtant rien demandé ni exigé. Au lieu de pouvoir tranquillement prendre ses marques (durant une saison difficile et pénible marquée par le Covid), se concentrer sur son adaptation et son jeu, et s’imposer naturellement durant sa première saison en Europe, le défenseur canadien s’est ainsi retrouvé catapulté du jour au lendemain au poste de capitaine d’une équipe qu’il venait à peine de découvrir.