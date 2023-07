Sortie cinéma – «Barbie», vie en rose et bonne conscience Le film de Greta Gerwig ne surprend guère et aborde de manière sommaire de multiples thèmes sans prendre le risque de gêner le divertissement. Pascal Gavillet

Du rose jusqu’à l’indigestion et des impressions mitigées face à ce qui se présente comme l’un des phénomènes de l’été. En termes de marketing plus que de cinéma? Les craintes se confirment. Le kitsch assumé de «Barbie», quatrième long métrage de l’actrice Greta Gerwig, le graphisme tape-à-l’œil d’un avatar de cette culture pop qu’on aime brandir comme prétexte à tout et n’importe quoi, et l’aspect autoréflexif du scénario, qui se paie le luxe de montrer une Barbie en train de se remettre en question, forment l’essentiel d’un métrage qui cherche constamment à se démarquer de ces produits qu’il aimerait, au fond, dénoncer. Sauf que la dérision, ce n’est pas de la critique.

L’amusement n’a ici rien de féroce. La dénonciation du capitalisme comme l’engagement féministe qu’on tente de véhiculer n’offrent pas réellement de prises et se trouvent sommairement traités. «Barbie», coproduit par Mattel Films, donc par la firme qui a créé et commercialisé les célèbres poupées depuis 1959, pose juste un nouvel élément sur son étagère. Un film, ou produit, destiné à se vendre, donc à marcher, en évitant si possible la casse et les faux pas.

D’où un aspect grinçant, mais surtout pas subversif. Des gags scénarisés (celui sur Proust est drôle, avouons-le), et on le suppose validés par la production. Des couleurs pétantes et une histoire qui joue de temps à autre sur sa dimension autoréflexive. Mais pas trop, histoire de ne pas perdre en route le public visé. Le début du film frappe fort en parodiant l’ouverture de «2001, odyssée de l’espace» de Kubrick. On y découvre des petites filles jouant tristement à la poupée jusqu’à l’arrivée d’un nouveau modèle dont on ne voit d’abord que les jambes de géante, comme l’Anita Ekberg de Fellini sortant de son affiche dans «Boccaccio 70». Ces jambes, ce sont celles de Barbie (Margot Robbie, convaincante comme une candidate de télé-réalité en mission), héroïne pulvérisant l’univers des jouets en envoyant valdinguer une poupée sur l’air de «Zarathoustra» de Strauss.

La métaphore continue avec son réveil à Barbie Land, monde parfait et dépourvu de sentiments, comme de toutes les sensations réelles, même si Ken (Ryan Gosling, visiblement pas très à l’aise) constitue une forme d’amour platonique autosuffisante. Tout se lézarde lorsque la célèbre poupée a le malheur d’évoquer la mort. Début d’un trip prometteur car riche en oppositions absurdes dans le monde réel, et notamment au siège de Mattel, là où tout se passe. Bien que situé dans un monde atemporel, le film surfe avec une certaine allégresse sur toute une série de thèmes concomitants de notre époque (la parité hommes/femmes, le capitalisme, l’écologie), sans en creuser aucun, comme s’il s’agissait de se donner une bonne conscience morale entre deux séquences comiques ou chantées, car «Barbie» est aussi (évidemment!) une comédie musicale.

Faut-il pour autant condamner le résultat? Non, car tout cela se laisse voir. Mais il faut être conscient des limites de l’affaire. On rêve au film qu’aurait pu en tirer par exemple John Waters, à la folie débridée et incontrôlée, en lieu et place de ce produit standard, probable futur classique des open air et exercice tout à la gloire d’une industrie, avec juste quelques piques en guise d’autocritique. C’est finalement assez conforme aux attentes, cela ne plaira pas à ceux qui en ont détesté la bande-annonce, et ravira ceux qui au contraire l’avaient adorée.

