Football – Barça: l’ancien président Bartomeu dans la ligne de mire L’audit financier réalisé à la demande du FC Barcelone a révélé «une série de conduites délictuelles gravissimes» sous la direction de l’ancien président Josep Maria Bartomeu.

Le nouveau président du FC Barcelone Joan Laporta a été catégorique ce mardi: «Les personnes à l’origine de ces opérations délictueuses devront en répondre.» AFP

Englué dans une crise financière sans précédent, le FC Barcelone a livré mardi une nouvelle salve de critiques contre son ancienne équipe dirigeante, accusée de «conduites délictuelles gravissimes» dans un rapport dont les conclusions ont conduit à l’ouverture d’une enquête judiciaire.

«Il ne s’agit pas de qualifier de meilleure ou de pire la gestion de l’équipe antérieure», a assuré l’avocat du club catalan, Jaume Campaner, en présentant lors d’une conférence de presse les résultats de cet audit financier commandé par la nouvelle direction des Blaugrana.

«Il s’agit de signaler à l’autorité compétente (...) une série de conduites délictuelles gravissimes», a poursuivi l’avocat, en assurant n’avoir «aucun doute» sur le fait que les opérations mises en lumière par ce rapport relevaient du champ «pénal».

Ce rapport, réalisé par le cabinet Kroll, a été demandé par le président Joan Laporta, arrivé à la tête du FC Barcelone en mars 2021. Il vise à faire la lumière sur de possibles irrégularités commises sous son prédécesseur Josep Maria Bartomeu.

«Une situation de ruine»

Les faits mis en lumière par cet audit sont «incontestables», a souligné mardi M. Laporta, en évoquant notamment des «paiements sans objet», «des paiements avec un objet fallacieux» et des «paiements disproportionnés». «Les personnes» à l’origine de ces opérations «devront en répondre», a-t-il ajouté.

Ce rapport, dont le contenu n’a été que partiellement dévoilé, avait conduit le club à porter plainte mercredi dernier contre l’ancienne direction. Cette plainte a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Barcelone.

«Le club devait protéger ses intérêts», a souligné mardi Jaume Campaner. «Ce que nous ne voulions pas, c’est être complices», a abondé Joan Laporta, en assurant que l’ancienne équipe dirigeante avait laissé le Barça dans une «situation de ruine».

La nouvelle direction du club épingle régulièrement la gestion de l’ex-président Josep Maria Bartomeu, qui a fini par démissionner sous la pression en octobre 2020.

«Faillite comptable»

Lors de la présentation d’un premier audit interne en octobre, le directeur général du club catalan, Ferran Reverter, avait affirmé qu’à l’arrivée de la nouvelle direction en mars, le club était «en situation de faillite comptable».

«Si le club avait été une SAD (société anonyme sportive), cela aurait été un motif de dissolution», avait insisté M. Reverter, en évoquant une dette d’un montant de 1,35 milliard d’euros, des problèmes de trésorerie et une énorme masse salariale.

A l’époque, le directeur général du Barça avait annoncé une nouvelle «expertise», destinée à «aller plus loin». Il s’agit «essentiellement de rechercher» de possibles irrégularités, avait-il expliqué. Ferran Reverter avait alors évoqué une «gestion néfaste», en estimant que les anciens dirigeants du FC Barcelone avaient «acheté des joueurs en étant déconnectés de la réalité».

«Personne ne réfléchissait à savoir si on pouvait les payer. La nuit où on a recruté (Antoine) Griezmann, ils se sont rendu compte qu’il n’y avait pas d’argent pour le signer et ils ont dû demander de l’argent à un autre fonds», avait-il déclaré au sujet de ce recrutement, scellé en 2019 en échange de 120 M EUR versés à l’Atlético Madrid. L’international français est, depuis, reparti à l’Atlético.

Le directeur général du Barça avait également pointé l’existence de commissions particulièrement élevées et peu habituelles pour des intermédiaires lors de transferts de joueurs, «entre 20 et 30%, quand ils se situent d’habitude aux alentours des 5%».

Des critiques rejetées par Josep Maria Bartomeu, qui avait alors imputé les pertes essuyées par le club à la crise du Covid-19. «Notre direction était très sérieuse et responsable», avait déclaré au journal «Mundo Deportivo» celui qui a présidé le Barça entre 2014 et 2020.

Le FC Barcelone, qui a clos la saison 2020-2021 sur des pertes nettes s’élevant à 481 millions d’euros, est pris à la gorge par de graves problèmes financiers. Il espère toutefois pouvoir clôturer l’exercice 2021-2022 avec un petit bénéfice de cinq millions d’euros.

Depuis l’arrivée de M. Laporta, qui avait déjà présidé le club de 2003 à 2010, la masse salariale du Barça a été réduite à 155 millions d’euros, alors qu’elle était de 759 millions en mars 2021.

AFP

