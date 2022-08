Football – Barcelone affrontera le Bayern Munich Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi à Istanbul. Plusieurs grosses affiches seront au rendez-vous.

Qui succédera au Real Madrid ? AFP

Le suspense est lancé pour l’édition 2022-23 de la plus grande compétition européenne, qui démarre cette année dès le 6 septembre. Avant de rêver d’une finale européenne, prévue le 10 juin 2023 au stade Atatürk d’Istanbul, le parcours des cadors du Vieux Continent s’est clairement éclairci dans la capitale turque.

Il sera abordable pour le recordman de victoires, le Real Madrid: le club de Karim Benzema a hérité de Leipzig, du Shakhtar Donetsk et du Celtic de Glasgow, l’un des tirages les plus favorables au sein d’un plateau plus que relevé. A l’inverse, l’autre mastodonte espagnol, le FC Barcelone, a été reversé dans le groupe le plus difficile sur le papier, avec le Bayern et l’Inter, ainsi que le Viktoria Plzen.

Lewandowski retrouve le Bayern

Le destin est farceur pour la nouvelle star catalane Robert Lewandowski, arraché de sa Bavière pour garnir les rangs blaugranas cet été. Le Polonais avait été le bourreau du Barça sous les couleurs munichoises lors des trois dernières oppositions entre ces deux grands d’Europe, dont la rouste des quarts de finale de l’édition 2020, une humiliation 8-2 lors du «Final 8" de Lisbonne.

Après huit années en Bavière, «Lewy» et son N.9 a l’occasion d’offrir au Barça une revanche étincelante contre le Bayern, également vainqueur par deux fois la saison dernière face aux Catalans lors de la phase de groupes, 3-0 sur les deux rencontres, avec un doublé du Polonais au Camp Nou, notamment. Le choc Barça-Bayern ne saurait néanmoins résumer à lui seul le groupe C, car l’Inter de Romelu Lukaku aura aussi son mot à dire dans cette poule forcément fatale à l’un des trois favoris.

Le PSG avec la Juve, City devrait passer

Epouvantail du chapeau N.2, le finaliste en titre, Liverpool, sortira heureux de ce tirage, avec comme tête de série à affronter l’Ajax d’Amsterdam. Les Reds ont aussi rendez-vous avec Naples et les Glasgow Rangers, dont c’est la première apparition depuis 12 ans. Autres candidats à la victoire finale, le Paris SG et Manchester City ont la voie relativement dégagée pour la phase finale: les Parisiens et leur trio Messi-Neymar-Mbappé défieront la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa (poule H), tandis que les Citizens paraissent mieux armés que Séville, Dortmund et Copenhague (poule G).

Parmi les duels à suivre, l’affrontement entre l’AC Milan et Chelsea sera l’un des grands moments de la phase de groupe, dans la poule E. Mais les deux écuries semblent bien supérieures à Salzbourg et au Dinamo Zagreb, autres équipes du groupe. Attention au faux départ, néanmoins: le calendrier ultra-resserré avec la Coupe du monde à l’automne au Qatar (20 novembre-18 décembre) va contraindre les prétendants à la succession du Real à enchaîner les matches couperets du 6 septembre au 2 novembre.

La phase de groupes aura lieu du 6 septembre au 2 novembre. Le tableau complet des groupes de la Ligue des champions 2022-2023:

Benzema et Putellas récompensés Afficher plus Favori du Ballon d’Or qui sera remis le 17 octobre, l’attaquant français Karim Benzema a vu sa saison folle saluée par le titre de meilleur joueur UEFA de l’année, jeudi à Istanbul, une distinction qu’il reçoit pour la première fois. A 34 ans, le No 9 du Real Madrid a été préféré à son partenaire Thibaut Courtois et au Belge de Manchester City Kevin de Bruyne, surpassés par l’attaquant madrilène, vainqueur du Championnat d’Espagne et de la Ligue des champions avec le Real et de la Ligue des nations avec l’équipe de France. Chez les femmes, l’Espagnole Alexia Putellas, Ballon d’Or 2021, a été sacrée pour la deuxième fois consécutive. La meneuse de jeu du Barça (28 ans) a été récompensée malgré son absence lors de l’Euro féminin, compétition majeure de l’année qu’elle a manquée sur blessure. Elle devance notamment l’Anglaise Beth Mead, meilleure joueuse et co-meilleure buteuse de l’Euro.

