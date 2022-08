Course à la présidence du RN – Bardella et Aliot, deux fidèles de Le Pen visent son siège La course est ouverte pour l’élection du nouveau président du Rassemblement national. Marine Le Pen reste la patronne, mais le parti franchit un nouveau cap de normalisation. Alain Rebetez - Paris

Marine Le Pen entre les deux prétendants à sa succession, lors d’un congrès du RN à Perpignan. À gauche, Jordan Bardella, le favori, à droite Louis Aliot, le challenger. 4 juillet 2021. VALENTINE CHAPUIS/AFP

Ce sera un cap historique. Le 5 novembre, le nom du nouveau président du Rassemblement national sera annoncé lors d’un congrès à Paris, après un vote électronique de quelques jours ouvert aux militants. Jordan Bardella, bientôt 27 ans, député européen et président par intérim depuis un an, part nettement favori. Louis Aliot, bientôt 53 ans, maire de la seule ville de plus de 100’000 habitants aux mains du RN, Perpignan, s’est déclaré fin juillet et entend le défier.