Metal sur les rives du lac – Bardes, Vikings et pirates mettent la Broye à sac À Vallamand, le festival Rock The Lakes voit gros pour sa 2e édition, avec des hordes atrabilaires venues de toute l’Europe et d’au-delà. David Genillard

Avec douze albums au compteur, les bardes allemands de Blind Guardian font partie des très grosses pointures qui fouleront la scène ce week-end. DR – Dirk Behlau/Nuclear Blast



Les Vikings d’Ensiferum fondront-ils sur Vallamand en drakkar? Verra-t-on le pavillon noir des pirates d’Alestorm flotter sur le lac de Morat? On pouvait difficilement envisager paysage plus adapté à l’imagerie de ces deux formations, qui débarqueront respectivement de Finlande et d’Écosse ce week-end, sur les rives broyardes.

Après une première édition l’été dernier qui avait déjà attiré quelques jolis noms du microcosme metal, Rock The Lakes voit gros cette année, alignant les têtes d’affiche généralement habituées des gros festivals teutons. Pour les plus connus, on citera les bardes de Blind Guardian, avec bientôt quarante ans d’activités et douze albums parmi les plus marquants du style. Ou la tribu brésilienne Sepultura, pionniers en leurs terres du thrash metal, dès 1984.

«Après une première expérience qui s’est bien déroulée, nous avons dû faire un choix: si on veut exister, se démarquer des autres festivals, on doit monter d’un cran», résume Daniel Botteron, fondateur de Rock The Lakes.

Les choix de la rédaction Samael Alors que les églises brûlent et qu’on se poignarde entre Bergen et Oslo, Samael éclot en Valais, montrant une fois de plus que la scène helvétique est capable de briller par son inventivité. La barbarie du black metal sulfureux des débuts a laissé place à une froideur industrielle massive. Après trente-six ans de carrière, Samael reste une des locomotives nationales. À l’affiche de vendredi (00 h 30). Blind Guardian Aussi fasciné par les riffs de Judas Priest que par les écrits de Tolkien, les vétérans allemands de Blind Guardian sont passés maîtres dans l’art du heavy metal symphonique et ampoulé. Leurs albums «Imaginations from the Other Side» et «Nightfall in Middle Earth» font figure de référence. Dimanche à 20 h 40. Gloryhammer À ceux qui s’imaginent que le metalleux moyen n’a pas le sens de l’humour, on conseillera de s’aventurer dans l’univers loufoque de Gloryhammer. Licornes, dragons, sorciers et gobelins bataillent à coups d’épées en plastoc dans une Écosse fantasmée, passant à la moulinette les pires clichés du power metal. Dimanche à 16 h 15.

Pour y arriver, les organisateurs ont pu miser sur la proximité d’autres gros événements. Un paradoxe? «Pas vraiment, répond Daniel Botteron. Il n’y a pas moins de sept festivals dans le même style musical le même week-end en Europe. Nous sommes en concurrence, mais aussi en complémentarité avec eux: des nombreux artistes profitent de ce calendrier pour aligner trois ou quatre concerts.» C’est notamment le cas de Sepultura, qui se produira mercredi au Summer Breeze, dans le sud de l’Allemagne, avant de débarquer dans la Broye vendredi. Epica, spécialiste néerlandais du metal symphonique, fera le voyage inverse, programmé mercredi près de Stuttgart et dimanche à Vallamand.

«Nous avons dû faire un choix: si on veut exister, se démarquer des autres festivals, on doit monter d’un cran.» Daniel Botteron, fondateur de Rock The Lakes

Preuve que «metal» ne prend pas d’accent, les ambassadeurs helvétiques seront une nouvelle fois très présents, entre les piliers valaisans du metal extrême de Samael, les Zurichois d’Eluveitie ou encore les Jurassiens de Silver Dust. «Nous essayons de trouver un équilibre entre les têtes d’affiche qui remplissent des salles en Suisse, des formations en devenir et des artistes de notre pays.»

Chaque soirée sera marquée par une ambiance musicale propre (pour ceux dont l’oreille est suffisamment aiguisée pour relever la différence): les groupes les plus hargneux monteront sur scène le vendredi. Le samedi, les païens de tout poil auront droit de cité, avec Eluveitie et son death empreint de musique celtique, ou encore Ensiferum. Le dimanche, les aficionados pourront ressortir leur veste à patches la plus poussiéreuse, la programmation faisant la part belle aux piliers de la scène heavy metal, au sens le plus traditionnel du terme.

Trois mille spectateurs sont attendus chaque soir. Daniel Botteron se dit confiant: la soirée du samedi est complète, le camping plein, le beau temps sera au rendez-vous…» De quoi donner des idées pour une 3e cuvée, que l’organisateur promet plus lourde encore. «Nous annoncerons les premiers noms samedi!»

Sepultura, pionnier du thrash brésilien, écume les scènes du monde entier depuis 1984. Le groupe s’est produit aux Docks en octobre dernier. DR Marcos Hermes/Nuclear Blast

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.