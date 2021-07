JO 2020 - Barnabé Delarze: «C’est dur d’arrêter là-dessus»

JO de Tokyo – Barnabé Delarze: «C’est dur d’arrêter là-dessus» Cinquième de la finale olympique du deux de couple avec son coéquipier Roman Röösli, le rameur vaudois peinait à avaler la pilule, mercredi matin. Il va désormais prendre un break d’une année. Jérôme Reynard Tokyo

A quai, ils sont restés plusieurs minutes sur leur bateau, à débriefer avec leur coach. Puis ils ont débarqué en zone d’interviews la tête basse, comme sonnés. A Tokyo, Barnabé Delarze et Roman Röösli visaient l’or, ou au moins une médaille. Mercredi matin, ils ont dû se contenter de la cinquième place de la finale du deux de couple, à 8’’72 des vainqueurs français, auteurs d’un record olympique en 6’00’’33, et à 5’’42 du podium.

«C’est une déception, convenait le rameur vaudois, qui peinait à trouver ses mots. A chaud, comme ça, je dois dire que les trois premiers étaient vraiment forts. Notre erreur a été de trop les laisser partir dans le deuxième 500. A ce niveau, c’est difficile de revenir, surtout quand trois embarcations se tirent la bourre devant. Mais en même temps, on n’a pas fait exprès…»

La suite du côté d’Oxford

Après cinq ans de sacrifices et de rêve dans ce sport des plus exigeants, la pilule est difficile à avaler. Barnabé Delarze et Roman Röösli connaissaient la donne: une concurrence hyper dense dans leur catégorie. Mais ils aspiraient à autre chose, eux les quadruple médaillés aux Européens et aux Mondiaux depuis 2017. «C’est dur d’arrêter là-dessus», lâchait le Lausannois (27 ans), qui va désormais prendre un break d’une année avec l’aviron suisse pour s’en aller étudier et ramer du côté d’Oxford, où il devrait participer à la mythique Boat Race.

« Là tout de suite, j’ai le même sentiment qu’à Rio en 2016 quand on avait manqué la finale avec le quatre de couple.» Barnabé Delarze

«Je ne sais pas si je peux fermer le chapitre olympique de cette manière, continuait-il. Il va falloir que j’aie une réflexion ces prochains mois. Je sais que je serai à Oxford l’année prochaine et que j’y ferai de l’aviron, mais à plus long terme, je ne suis pas sûr de pouvoir finir comme ça. Là tout de suite, j’ai le même sentiment qu’à Rio en 2016 quand on avait manqué la finale avec le quatre de couple.»

Reverra-t-on Barnabé Delarze à Paris en 2024?

