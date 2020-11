Canton de Berne – Barrage du Grimsel: le dossier redescend à l’exécutif bernois Saisi à plusieurs reprises du projet car il y a conflit entre les intérêts de la protection de la nature et du paysage et ceux de la production d’énergie renouvelable, le TF renvoie le dossier au cantonal.

Photo d’illustration. KEYSTONE

Le rehaussement du barrage du Grimsel (BE) ne peut pas être autorisé sans modification préalable du plan directeur cantonal. Le Tribunal fédéral admet le recours de deux organisations environnementales et renvoie le dossier au Conseil d’Etat bernois.

L’exécutif devra clarifier divers points en suspens relatifs aux deux murs de retenue Spitallamm et Seeuferegg. La demande d’extension et d’adaptation de la concession hydraulique a été déposée en 2010 par la Centrale électrique Oberhasli AG (KWO).

Dans un arrêt publié ce jeudi, le Tribunal fédéral admet les recours d’Aqua Viva et de la Fondation suisse de la Greina. Compte tenu de son importance, l’extension du barrage doit être ancrée dans le plan directeur cantonal. A ce niveau, il n’y a pas eu encore de pesée globale des intérêts entre l’augmentation de la capacité du barrage et la protection de la nature et du paysage.

Site d’importance nationale

La 1ère Cour de droit public rappelle que le projet doit présenter un intérêt national justifiant de porter atteinte à la région «Berner Hochalpen et Aletsch-Bietschorn». Cette dernière est en effet inscrite à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments d’importance nationale (IFP).

Le Tribunal fédéral souligne ainsi qu’il n’a pas été tenu compte jusqu’à présent du fait que le retrait du glacier de l’Oberaar a potentiellement laissé la place à une zone alluviale d’importance nationale. De même, le projet de nouvelle centrale électrique Trift doit être intégré à la réflexion.

Intérêt public

Le plan directeur cantonal a pour rôle de coordonner les deux projets qui présentent l’un et l’autre d’importants impacts environnementaux et spatiaux dans le même secteur, ajoute la cour. Il convient donc de décider si l’intérêt public commande de réaliser les projets Grimsel et Trift, d’en mener à bien un seul ou d’y renoncer totalement.

Concernant le rehaussement du barrage du Grimsel et sa mise en service, le Tribunal fédéral constate que des délais n’ont pas encore été fixés jusqu’à présent, comme le prévoit la loi. Si ces délais ne peuvent pas être déterminés aujourd’hui, la délivrance d’une concession est exclue.

La Centrale électrique Oberhasli prévoit de rehausser les murs de retenue du lac du Grimsel. Le niveau de celui-ci serait relevé de 23 mètres, ce qui ferait passer la capacité de 75 millions à 170 millions de mètres cubes d’eau. L’énergie stockée serait ainsi accrue de 240 GWh.

Le Tribunal fédéral a déjà été saisi à plusieurs reprises du projet car il y a conflit entre les intérêts de la protection de la nature et du paysage et ceux de la production d’énergie renouvelable. (arrêt 1C_356/2019 du 4 novembre 2020)

ATS/NXP