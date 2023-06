Livres – Les choix de la rédaction – Barrissement, surgissement et autres nouvelles Nouveautés en librairie: nos coups de coeur de la semaine zooment sur des bandes dessinées, un beau livre et des contes. Philippe Muri Joëlle Fabre Caroline Rieder

Découvrez «L’éléphant» d’Isabelle Pralong, une monographie consacrée à l’artiste Frédéric Cordier,



BD – Un bel éléphant de retour

«L’éléphant». Un dessin à nul autre pareil pour servir une histoire touchante. ÉD. ATRABILE

Une bonne quinzaine d’années qu’on n’avait pas relu «L’éléphant», un des meilleurs livres qu’ait publié la Genevoise Isabelle Pralong. Édité en 2007 chez Vertige Graphic, lauréat du prix Töpffer et du prix Révélation à Angoulême, l’album avait durablement disparu des librairies. Le voici remis en avant, dans un format différent et sous une nouvelle gravure.

«L’éléphant», extrait. ÉD. ATRABILE

Avec le recul, ce roman graphique en noir et blanc bourré d’émotions n’a rien perdu de son intensité. L’histoire d’une mère de famille, Claire, confrontée à un père inconnu émergeant de nulle part juste avant de mourir, certificat de reconnaissance de paternité en poche. La jeune femme n’a jamais vu son géniteur. Elle se trouve brusquement confrontée à un étranger victime d’une attaque cérébrale, maigre et dans le coma. Retrouvailles difficiles…

«L’éléphant», extrait. ÉD. ATRABILE

Avec son graphisme dépouillé à nul autre pareil, ses cadrages biscornus, son sens du dialogue et des voix off, Isabelle Pralong cerne les doutes et la douleur sourde d’une femme désemparée, qui attend des explications et les redoute. La narration sensible et pudique de l’autrice transforme un drame plombant en un moment d’humanité légèrement décalé. Magnifique.

Beau-livre – Frédéric Cordier en détail

Frédéric Cordier en juin 2018 dans la galerie Laroche/Joncas à Montréal. Le plasticien vaudois et canadien pose devant «Container Ship», une linogravure sur papier de 2 mètres sur 2 mètres. Diplômé de l’ECAL, l’artiste établi à Montréal poursuit une belle carrière internationale. Une monographie retrace douze ans de peinture, dessin et gravure. DOMINIQUE FAVRE

Nous l’avions rencontré à Montréal en 2018. Frédéric Cordier était encore un «écalien» en pleine ascension. À 32 ans, le Valdo-Canadien, venait de décrocher sa première expo solo à la galerie Laroche/Joncas, l‘une des plus réputées de la scène mont­réalaise, qui le jugeait «bien parti pour exploser», saluant «sa démarche unique et sa discipline de moine zen».

«Frédéric Cordier 2010-2022», monographie bilingue (français-anglais) dirigée par Laurence Schmidlin et coéditée par l’Association Ink. à Moudon et art&fiction à Lausanne. Graphisme: Emmanuel Crivelli (Dual Room, Bienne) et Orfeo Lanz, 30x24cm, 196 pages. DR

Cinq ans plus tard, c’est l’œuvre d’un artiste confirmé qui fait l’objet d’une première monographie de 196 pages (dont 117 illustrées), sous la direction de Laurence Schmidlin. Coédité par art&fiction, l’ouvrage retrace douze ans de travail dans les domaines de la peinture, du dessin et de la gravure. Un livre-objet au graphisme bluffant qui se fait le parfait écho de la démarche artistique de l’artiste, zoomant et dézoomant dans ses paysages codés en langage binaire et ses gravures sérielles d’une rigueur supposée infaillible où, toujours, surgit l’erreur.

Nouvelles – Cendrars en duo

DR

En 1914, Blaise Cendrars est engagé volontaire lors de la Première Guerre mondiale. En 1915, il perd son bras d’écriture au combat. Deux moments proches, deux textes parus à vingt ans d’écart, en 1918 et 1938, ici republiés ensemble.

«J’ai tué», Cendrars l’a voulu comme une «page de sang», qui restitue l’ultraviolence au cœur des tranchées: «Tout pète, craque, tonne, tout à la fois. Embrasement général.» Dans le second, on retrouve l’écrivain juste amputé, puis convalescent, dans un évêché transformé en hôpital militaire. Écrit avec le recul des années, le récit dépasse largement le drame personnel de l’auteur pour rendre hommage à ces anonymes bien plus mal en point que lui, à l’abnégation des infirmières, à la résilience, ou dénoncer l’inhumanité des médecins de guerre. Au-delà du témoignage explose la littérature.

Jeunesse – Bonimenteurs dans le viseur

DR

Des semences pour des pommes de terre roses, des carottes turquoise, des grains pour des œufs carrés: un jour, deux hommes viennent vendre à Mara l’assurance d’un potager plus riche en éléments nutritifs que son jardin classique, pour elle, son mari et leurs trois enfants. Mais le résultat est bien loin des promesses. Une bonne fée et les dons extraordinaires de trois autres enfants – Zica, Ataz et Zouère – ne seront pas de trop pour aider la famille.

Créé par la Veveysanne Mireille Tonti, ce conte enlevé et plein d’humour cabriole pour chanter les produits de la nature, mais aussi parler de la confiance en soi, et apprendre aux petits lecteurs à se méfier des bonimenteurs. Un bel ouvrage cartonné qui pétille jusque dans les illustrations de la Libanaise Josie Bitar.

BD – Quotidien mis en scène

DR

Grand Louis, c’est Louis de la Taille, un bédéaste qui, en parallèle de son job dans l’audiovisuel, met en scène sur son compte Instagram différentes anecdotes de son quotidien. Marié, trois enfants, ce quadra long comme un échalas s’inspire volontiers de sa petite famille. Comme dans «Le marcassin», premier album d’une nouvelle série décalée aux accents autobiographiques, dessinée dans une ligne claire attirante.

Entre confinement et obsession des écrans, l’histoire découle de son travail sur la Toile. L’auteur y a ajouté des éléments de fiction, telle une invasion d’animaux sauvages. Parmi d’autres, cerfs, lynx, ours et loups ont envahi Paris. D’où viennent-ils? Pourquoi ont-ils migré vers la capitale? Que vont devenir Grand Louis, sa compagne et ses gosses? Réponse dans un futur volume qu’on espère aussi plaisant que le début de cette fable.

